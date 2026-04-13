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Un nuevo caso de abigeato fue detectado en la provincia de Santa Cruz, donde un hombre fue aprehendido tras ser sorprendido transportando carne bovina sin poder justificar su procedencia.

Según informó la Superintendencia de Policía de Seguridad, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Operaciones Rurales de Piedra Buena en el marco de tareas preventivas destinadas a combatir delitos rurales.

El operativo tuvo lugar el domingo 12 de abril, con controles vehiculares y patrullajes realizados tanto en horarios diurnos como nocturnos sobre la Ruta Nacional 288 y la Ruta Provincial 17.

Durante uno de los recorridos, en dirección a Gobernador Gregores, los efectivos detectaron una camioneta detenida sobre la banquina. Al identificar al conductor y realizar la inspección correspondiente, constataron que transportaba una importante cantidad de carne.

Al no poder acreditar la procedencia ni la propiedad de los productos cárnicos, las autoridades dispusieron el traslado del vehículo y su conductor a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de dos reses bovinas faenadas, el rodado involucrado y otros elementos de interés para la causa. En tanto, el conductor —un hombre mayor de edad— quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil con asiento en Puerto Santa Cruz, desde donde se ordenaron las diligencias necesarias para determinar el origen de la carne incautada.

En el operativo también colaboró personal de la Comisaría Segunda local, que intervino en el resguardo del detenido y de los elementos secuestrados.

Este tipo de controles forma parte de las estrategias de prevención del delito rural en la región, donde el abigeato continúa siendo una problemática que afecta a productores ganaderos.