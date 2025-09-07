Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada de este sábado, personal policial golpeó la puerta de la casa de una joven de Comandante Luis Piedra Buena para avisarle a sus padres que estaba en el hospital.

“Habían dos compañeros de ella en el hospital. Habían salido al boliche y esta persona, que estaba afuera del boliche, los invita a ir a su casa, ellos no lo conocían, pero fueron”, contó el padre de la adolescente al medio Piedra y Camino.

El hombre dejó encerrados a los amigos de la menor de edad en la casa.

De acuerdo a lo que relató, los jóvenes fueron encerrados en la vivienda y el hombre se llevó a la jovencita en el auto con la excusa de ir a comprar gaseosa.

“Como vieron que el hombre no venía, salieron por la parte de atrás de una ventana y pudieron comunicarse con mi hija, estaba llorando“, agregó.

“Ella intentaba bajarse del auto, cayó en el barro, él la subió otra vez y pasó lo que pasó”.

El hombre -mayor de edad- le quitó el teléfono a la adolescente y les dijo a los jóvenes que no llamen a la policía porque él era policía, lo cual no era cierto.

“Ella intentaba bajarse del auto, cayó en el barro, él la subió otra vez y pasó lo que pasó. Empezó a abusar de ella“, completó el padre de la menor.

Cuando llegaron al hospital, comentó: “La encontramos muy mal, toda embarrada. En shock”.

El padre de la jovencita apuntó contra el accionar de la policía y de la justicia, dado que “no se allanó la casa, no se secuestró el auto, no se secuestraron los celulares”.

Horas más tarde cuando la adolescente pidió ir a declarar, se lo impidieron. “En la comisaría dijeron que no le podían tomar la denuncia porque había un certificado que decía que no podía declarar, lo que no es real porque si la víctima quiere declarar tiene el derecho y la policía la obligación de tomarle la denuncia“, sostuvo.

En este sentido, subrayó que “no se hizo el protocolo dando intervención a las áreas que corresponde”.

Finalmente, la denuncia pudo ser realizada en Puerto Santa Cruz. “La única medida que tenemos hasta ahora es la restricción de acercamiento por 10 días, se pasea por Piedra Buena como si nada, mientras mi hija está encerrada sufriendo y nosotros como familia, destrozados“.

Cerrando, el padre expresó: “Pedimos la solidaridad de Piedra Buena y esperamos que el juzgado tome las medidas que tiene que tomar, medidas más severas, contra esta persona que anda libre cagándose de risa de nosotros”.