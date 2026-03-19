Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este miércoles sobre la Ruta Nacional 3, a unos 24 kilómetros al norte de la localidad de Piedra Buena, en el sur de Santa Cruz. Una camioneta Toyota Hilux chocó contra un guanaco que cruzó la calzada, lo que provocó daños materiales en el vehículo.

Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos y recibieron asistencia en el lugar por parte de personal de salud. El operativo se coordinó con efectivos de la División Comisaría Segunda y servicios médicos locales, quienes garantizaron la atención y la seguridad en la zona.

El alerta ingresó cerca de las 19:10 a través del Centro de Monitoreo Local, lo que activó la intervención de la División Cuartel 15 de Bomberos.

Una dotación integrada por tres efectivos acudió al lugar a bordo de la unidad de rescate 1049. El personal realizó tareas preventivas sobre el rodado, entre ellas la desconexión de la batería para evitar riesgos eléctricos.

Luego de una inspección técnica, los bomberos descartaron la presencia de fluidos inflamables sobre la cinta asfáltica. La camioneta quedó detenida sobre la banquina con daños en la parte frontal.

Presencia de guanacos en Santa Cruz y riesgos en rutas

La circulación de fauna silvestre sobre rutas de Santa Cruz forma parte de un escenario habitual en distintos tramos provinciales. Se estima que la población de guanacos (Lama guanicoe) supera los 3 millones de ejemplares, según datos de organismos como el INTA y el Consejo Agrario Provincial.

Este crecimiento sostenido en la última década incrementó la presencia de animales en zonas cercanas a caminos y rutas, lo que eleva el riesgo de siniestros viales.

Manejo de la población y contexto productivo

Durante 2025, el Consejo Agrario Provincial informó el aprovechamiento de 10.294 guanacos mediante programas de manejo y faena controlada. Estas acciones se desarrollaron en más de 800.000 hectáreas.

La densidad de la especie también genera impacto en la producción ovina, debido a la competencia por pasturas, lo que motivó la implementación de estrategias específicas en distintas zonas de la provincia.

Recomendaciones para circular en rutas patagónicas

Ante este tipo de situaciones, autoridades recuerdan la importancia de mantener velocidades precautorias, especialmente en horarios de baja visibilidad, y prestar atención a la posible presencia de animales sueltos en la calzada.

El hecho ocurrido en la Ruta 3 se suma a otros episodios similares registrados en la región, donde la interacción entre vehículos y fauna silvestre representa un factor de riesgo permanente.

Leé más notas de La Opinión Austral