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Durante la noche del sábado, una camioneta chocó contra un guanaco en la Ruta Nacional N°3, a pocos kilómetros de la Unidad Operativa Güer Aike, en un episodio que pudo haber terminado en tragedia.

El hecho se registró cerca de las 21 horas a la altura del kilómetro 2540, en el tramo comprendido entre la dependencia policial de Güer Aike y el paraje Lemarchand, una zona conocida por la presencia frecuente de animales que atraviesan la ruta, especialmente durante la noche.

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pido saber que el vehículo involucrado fue una Chevrolet Tracker en la que viajaban Miguel y Gastón, dos vecinos de Río Gallegos que regresaban a la capital provincial luego de haber estado en la ciudad de Caleta Olivia.

El trayecto transcurría con normalidad hasta que, en medio de la oscuridad de la noche, un guanaco apareció repentinamente sobre la calzada. El conductor apenas tuvo tiempo de reaccionar.

Los daños con los que terminó el rodado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Fue en un segundo, lo tuve encima”, relató Miguel en diálogo con La Opinión Austral al recordar el momento del impacto. Según explicó, la aparición del animal fue tan repentina que no logró frenar ni esquivarlo.

El choque fue inevitable. Tras el impacto, el guanaco quedó tendido en el medio de la ruta mientras el conductor logró controlar el vehículo y detenerse en la banquina para evaluar la situación.

Afortunadamente, tanto Miguel como su acompañante resultaron ilesos, aunque el susto fue grande y el vehículo sufrió daños producto del golpe.

En medio de la situación, varios automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron al advertir lo ocurrido. Al comprobar que los ocupantes del vehículo no presentaban lesiones, decidieron colaborar señalizando el lugar y reduciendo la velocidad del tránsito para evitar que otros conductores chocaran contra el animal que había quedado sobre la calzada.

“Sino iba a haber otro accidente”, expresó Miguel al destacar la solidaridad de quienes pasaban por el sector y se detuvieron para ayudar, en declaraciones a este diario.

El animal falleció en el acto tras el incidente. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Minutos después llegó al lugar personal policial de la Unidad Operativa Güer Aike, que intervino para realizar las actuaciones correspondientes y asegurar la zona.

Los efectivos se encargaron de ordenar la circulación vehicular, asistir a los ocupantes del rodado y garantizar que la escena del accidente no representara un riesgo para otros conductores.

Los damnificados también destacaron el acompañamiento brindado por el personal policial, que colaboró en el traslado para realizar los trámites necesarios y mantuvo una consigna en el lugar del hecho hasta normalizar la situación. Como dato, un efectivo policial que se encontraba de franco servicio y que circulaba con su familia transportó a Miguel para que pudiera realizar los trámites. El guanaco murió en el acto producto del impacto, aunque el incidente no dejó personas lesionadas.