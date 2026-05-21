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La Dirección Nacional de Vialidad informó que este jueves 21 de mayo se realizará una restricción total de circulación sobre la Ruta Nacional Nº3, en el puente ubicado sobre el río Santa Cruz, a la altura de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

De acuerdo al comunicado oficial de transitabilidad emitido por el organismo nacional, el corte se aplicará entre las 14:00 y las 16:00 horas en el kilómetro 2374,03 de la RN3, debido a trabajos de hormigonado que forman parte de tareas de reparación y mantenimiento en la estructura.

La medida alcanzará a todo tipo de vehículos que circulen por ese tramo de la ruta nacional durante el horario establecido.

Cómo será la circulación después del corte

Desde Vialidad Nacional indicaron que, una vez finalizados los trabajos previstos para la tarde de este jueves, el tránsito volverá a habilitarse de manera parcial.

En ese sentido, precisaron que la circulación quedará reducida a media calzada, utilizando un solo carril para ambos sentidos de circulación de manera alternada.

Por este motivo, se solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal vial y circular con precaución en la zona del puente sobre el río Santa Cruz.

El comunicado oficial sobre el puente de Piedra Buena

El aviso fue difundido por Vialidad Nacional Santa Cruz a través de un comunicado de transitabilidad en el que se informó:

“Jueves 21 de mayo entre las 14:00 y 16:00 horas, la circulación estará restringida para todo tipo de vehículos en el km 2374,03 de la RN3, debido a tareas de hormigonado que se realizarán en el puente sobre el río Santa Cruz, localidad de Comandante Luis Piedra Buena”.

Además, el organismo nacional agregó que “una vez finalizados los trabajos, el tránsito se habilitará a media calzada, por un solo carril para ambos sentidos de circulación, de manera alternada”.

Dónde consultar el estado de las rutas

Vialidad Nacional recordó que las personas usuarias pueden consultar el estado actualizado de rutas nacionales a través del sitio oficial de la entidad y mediante las líneas de atención al usuario.

El organismo mantiene habilitados los números 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00 horas.