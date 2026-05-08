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Vialidad Nacional informó que este viernes 8 y sábado 9 de mayo habrá una interrupción total del tránsito sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del puente sobre el río Santa Cruz, en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

La medida se aplicará entre las 15:00 y las 17:00 horas en el kilómetro 2374,03 de la RN3, debido a tareas de hormigonado que se realizarán en la estructura del puente.

Durante ese período no podrán circular vehículos particulares, camiones ni transporte de pasajeros.

Cómo continuará la circulación después de los trabajos

Una vez finalizadas las tareas previstas por Vialidad Nacional, el tránsito volverá a habilitarse de manera parcial.

Según precisó el organismo, la circulación quedará habilitada a media calzada y funcionará con un solo carril para ambos sentidos de circulación, de manera alternada.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal que trabajará en el lugar y prever demoras durante las dos jornadas.

El comunicado oficial de Vialidad Nacional

El aviso fue emitido este jueves 8 de mayo por Vialidad Nacional bajo el título “Comunicado oficial de transitabilidad”.

El organismo indicó que la restricción responde a trabajos de mantenimiento y hormigonado en el puente sobre el río Santa Cruz, una de las estructuras viales que conecta el tránsito sobre la Ruta Nacional 3 en Santa Cruz.

Además, recordaron que los usuarios pueden consultar el estado actualizado de las rutas nacionales a través del sitio oficial www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

Canales de atención para los usuarios

Vialidad Nacional mantiene habilitadas sus líneas de Atención al Usuario para consultas vinculadas al estado de rutas y condiciones de circulación.

Los teléfonos disponibles son:

0800-222-6272

0800-333-0073

La atención funciona de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00 horas.

También se pueden realizar consultas por correo electrónico a: atencionalusuario@vialidad.gob.ar.