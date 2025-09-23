Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Comandante Luis Piedra Buena, el caso de abuso sexual contra una joven de 21 años sigue generando conmoción. La abogada querellante, Yesica Delgado, pidió nuevamente la detención inmediata del acusado, identificado como S.B., y advirtió que su defendida “no puede salir de su casa porque vive con miedo, más allá de que le hayan entregado un botón antipánico”.

Delgado relató que el hecho ocurrió el sábado 6 de septiembre, alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando la víctima salió del boliche PAV Black junto a sus amigos. Allí se cruzaron con el imputado, quien los invitó a un after en su domicilio. Según la abogada, en un momento el hombre salió con la joven bajo el pretexto de comprar bebidas, dejando encerrados con llave a los amigos. Fue entonces cuando se produjo el abuso.

La víctima logró enviar un mensaje pidiendo ayuda y los amigos comenzaron a llamar insistentemente. “Cuando ella regresó estaba en shock, angustiada y llorando”, describió Delgado. Minutos después, un móvil policial llegó al lugar y la trasladó al hospital, donde se activó el protocolo de abuso sexual: recibió asistencia psicológica y atención médica.

SB está acusado de abusar de una joven de 21 años de edad. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

La abogada subrayó que, pese a la inmediatez de la denuncia y a la existencia de pruebas médicas, testimoniales y fílmicas, el acusado nunca fue detenido en flagrancia. “Lo que correspondía era arrestarlo y ponerlo a disposición del juez. No se hicieron pericias al imputado ni se aseguró el vehículo de inmediato, lo que implicó la pérdida de pruebas clave”, advirtió.

Además, denunció que la víctima fue revictimizada en el proceso judicial: “Se le hizo firmar un acta sin la presencia de su abogada y sin explicarle que podía ampliar su declaración. Le impusieron un botón antipánico y al acusado una tobillera, pero eso no le devuelve la tranquilidad”.

Delgado insistió en que el expediente contiene pruebas contundentes: testimonios de los amigos, pericias médicas, psicológicas y registros fílmicos. “Todo acredita que los hechos ocurrieron como la víctima lo relató. Esta persona debe esperar el proceso detenida y no en libertad”, afirmó.

La abogada remarcó que este martes vence el plazo para que el juez resuelva el pedido de detención. “Si no lo hacen, vamos a apelar. La familia y toda la comunidad piden justicia”, concluyó.

