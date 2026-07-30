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La solidaridad volvió a convertirse en protagonista en Comandante Luis Piedra Buena luego de que un incendio de grandes dimensiones destruyera por completo una vivienda durante la noche del martes. El siniestro, que movilizó a las dotaciones de la División Cuartel 15° de Bomberos, dejó pérdidas materiales totales para dos vecinos de la localidad y abrió una inmediata convocatoria a la comunidad para colaborar económicamente con los damnificados.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección del Pasaje Larregui y Mayer Norte. Las llamas avanzaron con rapidez sobre una estructura de material ligero, obligando a un importante despliegue operativo para contener el fuego y evitar que se propagara hacia las casas linderas.

De acuerdo con la información conocida, el operativo comenzó a las 23:09 del martes y se extendió hasta la 1:38 de la madrugada del miércoles. Durante más de dos horas, los bomberos trabajaron intensamente utilizando dos líneas de ataque simultáneas, una de 38 milímetros y otra mediante devanadera, atacando el incendio tanto desde el frente como desde el contrafrente de la propiedad.

Los bomberos trabajando sobre los restos de la morada. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Además del combate directo contra las llamas, el personal realizó el corte preventivo del suministro eléctrico, ejecutó tareas de remoción de escombros y enfriamiento de puntos calientes para eliminar cualquier posibilidad de reinicio del fuego. El abastecimiento de agua fue reforzado con apoyo hídrico municipal, lo que permitió sostener el operativo hasta lograr la extinción total del incendio.

Bomberos evitaron una tragedia aún mayor

Aunque la vivienda sufrió daños irreparables y quedó completamente destruida, el rápido accionar de las dotaciones resultó determinante para impedir que el incendio alcanzara otras construcciones cercanas, una situación que podría haber agravado considerablemente las consecuencias del siniestro.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni entre los ocupantes ni entre los efectivos que participaron del operativo. Las pericias sobre el lugar continúan para establecer con precisión el origen del incendio, ya que oficialmente la causa permanece bajo investigación.

Mientras tanto, la escena que quedó al amanecer reflejó la magnitud del desastre: paredes ennegrecidas, techos colapsados, muebles reducidos a cenizas y pertenencias completamente destruidas.

Una autobomba en inmediaciones del siniestro. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El fuego arrasó con la vivienda perteneciente a Jonathan Javier Mansilla, quien sufrió la pérdida total de sus bienes materiales. En el inmueble también residía Marcos Gabriel Saiz, quien igualmente perdió todas sus pertenencias como consecuencia del incendio. En apenas unas horas, ambos quedaron prácticamente con lo puesto, enfrentando ahora el desafío de reconstruir su vida cotidiana desde cero.

La magnitud de las pérdidas motivó una inmediata reacción de familiares, amigos y vecinos, quienes comenzaron a organizar distintas acciones solidarias destinadas a brindar ayuda económica a los damnificados.

Un brigadista que hoy necesita ayuda

La situación de Marcos Gabriel Saiz conmovió especialmente a la comunidad debido a que se desempeña como brigadista del Parque Nacional Monte León, una tarea estrechamente vinculada a la protección del ambiente y al combate de incendios forestales.

A través de las redes sociales, compañeros de trabajo difundieron un comunicado solicitando el acompañamiento de los vecinos.

“Solicitamos la solidaridad de toda la comunidad parquera para ayudar a nuestro compañero Marcos Saiz, brigadista del Parque Nacional Monte León, que anoche sufrió pérdida total de sus bienes a raíz de un incendio en la vivienda personal. Agradecemos de corazón cualquier colaboración, por más mínima que sea. Juntos podemos hacer la diferencia“, expresa el mensaje que rápidamente comenzó a compartirse entre trabajadores del parque, vecinos y organizaciones locales.

El comunicado difundido a través de las redes sociales. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La convocatoria refleja el fuerte sentido de pertenencia existente dentro del cuerpo de brigadistas, quienes diariamente enfrentan emergencias para proteger recursos naturales y hoy ven cómo uno de los suyos necesita del respaldo colectivo.

Con el correr de las horas, la campaña solidaria tomó fuerza en redes sociales y comenzó a multiplicarse entre vecinos de Piedra Buena y otras localidades santacruceñas. Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes económicos mediante las siguientes cuentas:

Jonathan Javier Mansilla (propietario)

Alias: chavojj

Marcos Gabriel Saiz

Alias: marcossaiz.mp

Los organizadores remarcaron que cualquier ayuda, sin importar el monto, representa un aporte fundamental para que ambos puedan afrontar los primeros gastos derivados de la emergencia y comenzar lentamente a recuperar aquello que el fuego destruyó en cuestión de minutos.