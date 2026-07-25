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Una maniobra inesperada, un acoplado que perdió estabilidad sobre la calzada y un segundo camión que no alcanzó a detenerse desencadenaron uno de los accidentes más impactantes registrados este invierno sobre la Ruta Nacional 3 en Santa Cruz.

El violento siniestro ocurrió minutos antes de las 23:45 del viernes en el kilómetro 2455 de la Ruta Nacional 3, unos 20 kilómetros al norte del paraje Lemarchand, aproximadamente a 154 kilómetros de Río Gallegos y a unos 84 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena.

Aunque ambos camiones terminaron envueltos en llamas, sus conductores lograron sobrevivir y fueron asistidos por personal sanitario. El tránsito permaneció completamente interrumpido durante toda la madrugada y la mañana de este sábado hasta que concluían los trabajos de emergencia.

La reconstrucción: un acoplado volcó sobre la calzada

Según pudo reconstruir La Opinión Austral, según fuentes en el lugar del siniestro y testigos, el conductor del primer transporte explicó que en el momento que circulaba por la ruta, perdió el control del rodado al sentir el despiste del acoplado, provocando que volcara sobre la calzada.

Ese vuelco dejó al camión atravesado sobre la Ruta Nacional 3.

Tras salir del camión, el chofer intentó advertir a quienes circulaban detrás para evitar una tragedia mayor.

Según su propio relato del camionero, al salir de la cabina, observó que se acercaba otro vehículo de carga y al intentar hacerle señas, el segundo rodado no logró frenar, impactando en el vehículo volcado.

La violencia de la colisión fue tal que ambos vehículos quedaron seriamente dañados y, pocos instantes después, comenzaron las llamas.

El incendio consumió los camiones

Luego del impacto, el fuego se propagó rápidamente sobre los vehículos de carga. Las imágenes obtenidas por La Opinión Austral muestran la intensidad del incendio que consumió prácticamente la totalidad de ambas unidades.

El trabajo de los bomberos se concentró durante varias horas en extinguir completamente las llamas y enfriar las estructuras para evitar una reignición.

Las tareas fueron especialmente complejas debido al tamaño de los vehículos y al intenso frío que se registraba en la zona.

Los camioneros sobrevivieron de milagro

Pese a la magnitud del accidente, ambos conductores lograron escapar de las cabinas.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmaron durante la madrugada a La Opinión Austral que los dos camioneros se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones propias de un siniestro vial de gran magnitud.

Ambos fueron asistidos por personal sanitario que acudió al lugar junto con los equipos de rescate.

La rápida salida de los choferes de las unidades resultó determinante para evitar un desenlace fatal, ya que el incendio se desarrolló pocos minutos después del choque.

Un operativo que mantuvo cortada la Ruta 3 durante más de diez horas

Como consecuencia del siniestro, la Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso el corte total de la Ruta Nacional 3 entre Güer Aike y Comandante Luis Piedra Buena.

El primer comunicado oficial, emitido a la 1:00 de la madrugada, informaba: “Circulación restringida para todo tipo de vehículos por siniestro vial, personal de seguridad trabajando.”

La coordinación del operativo estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que articuló el cierre preventivo con las dependencias policiales de Güer Aike y Comandante Luis Piedra Buena.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Puerto Santa Cruz, Gendarmería Nacional con asiento en Piedra Buena, Bomberos de la Policía de Santa Cruz, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, personal sanitario y otros organismos de emergencia.

Según pudo confirmar La Opinión Austral, la circulación no pudo restablecerse hasta que finalizaron las tareas posteriores al incendio y se retiraron los dos camiones de la cinta asfáltica.

Para ello, primero los bomberos extinguieron completamente el fuego y aseguraron el lugar. Luego, equipos de Vialidad Provincial realizaron la remoción de los vehículos pesados hacia la banquina, ya que ambos habían quedado atravesados sobre la ruta.

Recién pasadas las 11:00 de este sábado quedó habilitado nuevamente el tránsito.

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