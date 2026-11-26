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El Juzgado Federal de Río Gallegos volvió a exigir respuestas concretas al Estado Nacional por el estado del puente de la Ruta Nacional N° 3 sobre el río Santa Cruz, en Comandante Luis Piedra Buena. Mediante una nueva resolución, el juez Claudio Marcelo Vázquez declaró incumplida la sentencia firme de mayo de 2025 e intimó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a garantizar de inmediato la continuidad de los trabajos hasta su finalización.

La resolución, a la que tuvo acceso La Opinión Austral, establece que Vialidad Nacional deberá presentar, en un plazo de 10 días hábiles, un plan integral de ejecución con fechas ciertas, firmado por su Administrador General. Además, el magistrado fue contundente al señalar que no aceptará argumentos presupuestarios ni administrativos para justificar nuevas demoras.

“El cumplimiento por escrito no alcanza”, advirtió la Justicia Federal al Estado Nacional, al cuestionar que los informes oficiales aseguran que se está cumpliendo con lo ordenado, aunque la documentación adjunta refleja una situación muy diferente.

Una obra estancada y meses de paralización

El fallo repasa una sucesión de órdenes judiciales incumplidas, postergadas o ejecutadas parcialmente durante los últimos dos años. A un año de la firma del contrato de reparación, el avance de los trabajos continúa en apenas un 30%.

Uno de los puntos más cuestionados es que la obra permaneció paralizada durante más de cuatro meses, en parte por la falta de pago del propio Estado Nacional a trabajos que ya habían sido certificados.

A esta situación se suma que el puente aliviador todavía no cuenta con un contrato y que tampoco existe una definición concreta sobre la solución integral que garantice la seguridad y operatividad del cruce.

Para el magistrado, la documentación presentada por Vialidad Nacional evidencia una contradicción entre el cumplimiento que declara el organismo y el estado real de las intervenciones. Por ese motivo, consideró que no se puede dar por satisfecha la sentencia judicial mientras no existan avances efectivos.

En su resolución, el juez también puso el foco en las consecuencias que tendría una eventual salida de servicio del puente. Se trata del único cruce pavimentado sobre el río Santa Cruz y no existe una alternativa de desvío para el tránsito pesado.

Una interrupción de la circulación podría dejar aislado al sur de Santa Cruz y cortar la conexión terrestre con Tierra del Fuego y la región chilena de Magallanes.

En ese contexto, Vázquez encuadró la problemática como una cuestión que excede el estado de una infraestructura vial: involucra la conectividad regional, la soberanía y la seguridad de las personas.

También advirtió que cada día de demora profundiza el deterioro de la estructura y aumenta los riesgos para quienes utilizan el puente.

Plazos y posibles sanciones para los funcionarios

Además de exigir la presentación del cronograma definitivo dentro de los próximos 10 días hábiles, la Justicia dispuso que Vialidad Nacional continúe informando mensualmente sobre el avance de los trabajos.

El organismo también deberá comunicar al Juzgado cualquier nueva paralización de la obra dentro de las 48 horas de producida.

Las exigencias fueron establecidas bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de carácter personal a los funcionarios responsables y remitir los antecedentes a la Justicia Penal ante una posible desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue comunicada a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Secretaría de Obras Públicas y al Ministerio de Economía de la Nación.