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Guillermo Isidoro Larregui Ugarte nació en Pamplona, España, el 27 de noviembre de 1885. A los 15 años, cruzó el océano Atlántico.

Señala el escritor argentino Bruno Galindo que Larregui emigró huyendo de las crisis y guerras carlistas, del servicio militar obligatorio y de la incertidumbre económica de España.

Fue marino y carpintero, después, peón de la petrolera Ultramar de Mata Amarilla, subsidiaria de Estándar Oil en la Patagonia, donde trabajó hasta 1935, cuando inició su primer viaje.

La versión más fuerte indica que fue una apuesta lo que lo motivó a viajar. Otras versiones, señalan que tanto él como sus compañeros habían sido despedidos y que en ese contexto se dio la apuesta.

“Yo me animaría, les dije, a cruzar toda la Patagonia a pie y a ir hasta Buenos Aires con una carretilla. Lo tomaron a broma y uno de ellos me trajo una carretilla. Luego, cuando vieron que yo me disponía a emprender el viaje y que la cosa iba en serio, se sorprendieron”, relató.

La primera carretilla fue donada por su dueño al Complejo Museográfico Udaondo de Luján. Foto: Bahía sin fondo

En alpargatas, el viaje inició el 25 de marzo desde el paraje Cerro Bagual, a 120 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz, hasta Ciudad de Buenos Aires.

En los primeros kilómetros, muchos intentaron detenerlo ya que consideraban que era imposible que pudiese sobrevivir un viaje tan largo y en esas condiciones climáticas. Su carretilla pesaba aproximadamente 130 kilos, llevaba una carpa, una cama plegadiza con colchón, utensilios de cocina, ropa, herramientas, un calentador y provisiones que le donaban.

La travesía de 3423 kilómetros le llevó 14 meses y 31 pares de alpargatas pero lo logró. El 23 de mayo de 1936 llegó a Burzaco, el 24 a Avellaneda, donde el Centro Español lo agasajó con flores y cintas de colores alusivas a las banderas argentina y española, y el 25 armó su carpa frente a la redacción de los diarios Crítica y Ahora.

Tres travesías

Lejos de cansarse, Larregui llevó adelante tres viajes más. En el primero, caminó 4.405 kilómetros entre la localidad bonaerense de Coronel Pringles y La Quiaca.

En el segundo, salió desde Villa María, provincia de Córdoba, cruzó la cordillera de los Andes hasta llegar a Santiago de Chile. La distancia total fue de 2.018 kilómetros.

Por último, en 1944, a los 59 años, unió Trenque Lauquen con el Parque Nacional Iguazú en Misiones. Allí levantó una casa en medio de la selva.

“Vivir el ritmo oculto de los campos abiertos, llenos de sol, la emoción de la tierra argentina llena de generosidades. He ahí mi objetivo. Nadie me podrá quitar la dicha de ser dueño de mi propio destino”, dijo.

Murió a los 78 años, el 5 de junio de 1964. Sus restos descansan en el cementerio de Puerto Iguazú.