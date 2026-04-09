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Un fuerte accidente vial tuvo lugar este jueves en la localidad de Piedra Buena y requirió la intervención de bomberos, que rescataron a dos personas atrapadas en un rodado.

En horas del mediodía, el personal de la División Cuartel 15° acudió de urgencia a la intersección de las calles Gobernador Lista y Julia Dufour tras registrarse una colisión de magnitud entre dos vehículos particulares.

Al arribar la unidad de rescate 1049, los efectivos constataron la presencia de dos personas atrapadas en el interior de los rodados, un Volkswagen Voyage y una Peugeot Partner.

De inmediato, se llevó adelante la inmovilización, el empaquetamiento y la extracción segura de ambos conductores. Las maniobras se realizaron junto al personal de salud del hospital local para resguardar la integridad física de los lesionados durante el traslado.

En paralelo, la dotación aseguró el perímetro y realizó la desconexión preventiva de baterías para evitar riesgos de incendio en la zona del siniestro.

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