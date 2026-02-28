Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz llevó adelante un amplio operativo en la ciudad de Caleta Olivia, donde se ejecutaron 24 allanamientos simultáneos en el marco de una causa vinculada a distintos delitos contra la propiedad.

Autopartes de motocicleta.

El procedimiento fue realizado por personal de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, en actuaciones iniciadas a partir de múltiples denuncias.

Dos de las motos incautadas en los procedimientos.

Las órdenes judiciales se concretaron durante la tarde, mediante registros domiciliarios en distintos barrios de la ciudad, con apoyo de equipos investigativos y operativos provenientes de Pico Truncado, Puerto Deseado y Las Heras, además de áreas operativas locales que brindaron cobertura de seguridad externa.

Investigación

Las diligencias se enmarcan en una serie de actuaciones prevencionales vinculadas principalmente al robo de motocicletas registrados durante este año y el anterior, tanto en Caleta Olivia como en localidades de la zona norte provincial, detallaron voceros policiales consultados por La Opinión Austral.

De acuerdo con la investigación, se habían recepcionado numerosas denuncias por la sustracción de motocicletas, algunas de las cuales eran posteriormente utilizadas como medio comisivo en otros ilícitos. Varios de estos hechos habían tomado estado público y aún no se encontraban totalmente esclarecidos.

Resultados del operativo

Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de seis motovehículos de distintas cilindradas y diversas autopartes relacionadas con este tipo de rodados.

En uno de los domicilios, además, se detectaron cinco plantines y una planta cultivada en tierra con características similares a cannabis, por lo que se dio inmediata intervención a la División Narcocriminalidad, que actuó conforme directivas de la Fiscalía Federal y dispuso el secuestro de los ejemplares.

Plantines de marihuana en uno de los lugares allanados.

Asimismo, un hombre de 44 años fijó domicilio a disposición de la sede judicial interviniente.

Por otra parte, organismos municipales realizaron cinco actas de infracción y ordenaron la clausura de dos comercios en el marco de controles administrativos desarrollados durante el operativo.

“La actuación fue coordinada por autoridades del área de investigaciones de la zona norte y supervisada por la superioridad policial y del Ministerio de Seguridad provincial. La causa continúa en etapa investigativa”, recalcaron desde la Policía.