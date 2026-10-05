A diez días del grave choque que involucró a la familia del juez de Instrucción Penal de El Calafate, Carlos Alberto Albarracín, la situación de los heridos continúa bajo seguimiento médico.

Su hija Martina, de 11 años, se encuentra internada en el Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG) y deberá ser sometida a una nueva cirugía. En tanto, uno de los ocupantes del otro vehículo también espera una operación.

El domingo 4 de octubre, en medio de esta situación familiar, el magistrado cumplió años. Permaneció acompañado por su esposa y su hijo, mientras Martina sigue hospitalizada y a la espera de los elementos necesarios para avanzar con su tratamiento.

Según pudo saber La Opinión Austral, la niña deberá atravesar una nueva intervención quirúrgica en los próximos días. Los profesionales prevén retirar los clavos que tiene colocados en una de sus piernas y poner una placa que permitirá continuar con el tratamiento.

Así quedaron los vehículos tras el siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Martina espera los insumos para su nueva cirugía

Martina fue la integrante de la familia que sufrió las lesiones de mayor gravedad en el siniestro ocurrido el jueves 24 de septiembre, en la intersección de calle 60 y avenida Circunvalación.

La menor terminó con distintas lesiones producto del fuerte impacto y, además, presentó una fractura en uno de los dedos de la mano.

Los médicos aguardan la llegada de una placa y otros elementos necesarios para concretar el procedimiento quirúrgico. Una vez realizada la operación, comenzará una nueva etapa de rehabilitación, que será progresiva y estará determinada por su evolución.

Su madre ya recibió el alta

La esposa del juez resultó igualmente herida en el choque. Como consecuencia del impacto sufrió un traumatismo cerrado de tórax y una fractura en una de sus costillas.

Tras permanecer bajo atención médica, recibió el alta. El otro hijo del matrimonio, de 6 años, también viajaba en el Chevrolet Celta al momento de la colisión y no presentó lesiones de consideración.

Carlos Albarracín, juez de Instrucción Penal de la ciudad de El Calafate.

El acompañante del otro vehículo aguarda una operación

El accidente tuvo como segundo protagonista a un Fiat Palio, cuyo conductor registró 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia.

El hombre fue dado de alta y durante la última semana regresó a su domicilio. Su acompañante, en cambio, permanece en el HRRG debido a una lesión en la pelvis.

En un primer momento se había analizado trasladarlo a Comodoro Rivadavia para realizar la cirugía. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada luego de que su obra social pudiera hacerse cargo de la intervención. Ahora se aguarda la llegada de los insumos necesarios para realizarla; entre ellos se encuentran clavos, tornillos y una placa.

De acuerdo a los datos recabados por este medio, si los materiales llegan durante las próximas horas, Martina y el acompañante del Fiat Palio podrían ser sometidos a sus respectivas cirugías este martes.

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