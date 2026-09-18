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El paso del tiempo no ha logrado borrar las huellas del dolor ni la indignación en el interior santacruceño. A más de siete años del atroz crimen de la doctora Zulma Malvar, un caso emblemático que estremeció a la sociedad patagónica por su extrema violencia e impunidad, el reclamo de justicia por la querida profesional de la salud llegó este jueves a una audiencia con el primer mandatario provincial.

En un esfuerzo desesperado por romper la parálisis de una causa que acumula más de 5.000 fojas y ningún detenido, Alejandro Jodar, hijo de la víctima y querellante en el expediente penal, mantuvo una audiencia decisiva con el gobernador Claudio Vidal.

Zulma Malvar fue asesinada el 18 de julio de 2019. Tenía 64 años.

La figura de Zulma Malvar trasciende las frías crónicas policiales. Médica ginecóloga, obstetra y docente en la carrera de Enfermería Universitaria, Zulma era un pilar indispensable para la comunidad de Puerto San Julián. Su vocación absoluta la llevaba a atender urgencias sin reparar en horarios ante la histórica falta de especialistas en la zona. Tal como informó La Opinión Austral en su momento, durante años fue la única obstetra del pueblo, trayendo al mundo a decenasde niños y adolescentes sanjulianenses.

Destacada por su estricta responsabilidad y puntualidad cuando una paciente estaba a punto de dar a luz, su inasistencia injustificada a una cesárea programada la mañana del 18 de julio de 2019 encendió de inmediato las alarmas entre sus compañeros del hospital. Horas más tarde, la peor sospecha se confirmó al ser hallada sin vida en el patio de su vivienda.

La autopsia determinó que la médica, de 63 años, sufrió un ataque feroz dentro de su casa con signos de defensa y forcejeo, perdiendo la vida por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Una de las primeras marchas que se hicieron por la vecina asesinada. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación inicial estableció que las puertas y ventanas del inmueble no mostraron signos de haber sido forzadas, lo que consolidó la principal hipótesis de que la víctima conocía a su agresor. Pese al levantamiento de muestras biológicas fundamentales en la escena del crimen, como cabellos y perfiles de ADN, el proceso judicial se sumergió en una maraña de demoras y serias fallas en la cadena de custodia.

Hoy, el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Puerto San Julián, a cargo de Ludovico Pio Pala, custodia 25 cuerpos de un expediente hundido en la total impunidad, sin imputados ni personas tras las rejas.

El juez Ludovico Pio Pala que instruye la causa. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Frente a este escenario desolador, Alejandro Jodar logró entrevistarse con la máxima autoridad de la provincia durante la jornada del jueves. Tras la audiencia, el hijo de la obstetra volcó su testimonio en las redes sociales, donde hizo públicas sus sensaciones y requerimientos.

Al respecto, escribió: “Quiero hacer este público agradecimiento ya que hoy tuve la oportunidad de ser atendido por el señor Claudio Vidal, le he agradecido personalmente que me haya escuchado, por su tiempo, como así también a las personas que mediaron para que pudiera hablar con el Gobernador de Santa Cruz”.

Alejandro Jodar cuando visitó los estudios de LU12 AM680. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el mismo descargo, Jodar expuso con crudeza la inoperancia institucional que padece la familia desde hace más de siete años. “Entre los varios temas que pudimos conversar, algunos que no vienen al caso mencionar ahora, pude manifestarle primero mi tristeza ante lo sucedido con mi vieja y segundo mi mas honda preocupación a mas de 7 años de su crimen, que los jueces y fiscal de Puerto San Julián quienes deberían de proteger nuestros derechos en esta causa solo nos hostigan y abandonan en la búsqueda de justicia por Zulma”, aseveró con contundencia.

Durante la audiencia con el mandatario provincial, el querellante puso sobre la mesa un pedido técnico crucial para evitar que la prueba genética recolectada caiga definitivamente en saco roto. Sobre esta gestión, Jodar explicó: “Asimismo le pedí que a través de su cargo promoviera todas las instancias con el fin de que se reglamente el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (ADN) que está pendiente de poner en funcionamiento y que seria una potencial herramienta para la resolución del caso Zulma Malvar”.

El encuentro también tuvo lugar para la entrega de un valioso testimonio que busca mantener viva la causa en la memoria colectiva. Al respecto, el hijo de la médica detalló: “Finalmente aproveché la oportunidad de contarle brevemente sobre el libro “Los que quedamos” que hemos publicado recientemente y entregarle en mano un ejemplar, lo cual me agradeció y manifestó que a la vuelta a la capital iba a empezar a leerlo”.

El diálogo institucional renueva las esperanzas de una comunidad que se niega a resignarse al olvido. De cara al futuro de las actuaciones, Jodar concluyó con una firme convicción: “Por supuesto que a partir de esta reunión con el Gobernador, y otras que he realizado en estos días anteriores, espero que se puedan activar algunas cuestiones con el fin de esclarecer con lo que ocurrió con Zulmita de una vez por todas”.