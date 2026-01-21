Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A más de dos semanas de la desaparición de Gabriel Darío Mileca en Río Gallegos, el juez de instrucción Gerardo Giménez brindó definiciones clave sobre el avance de la causa, el despliegue de recursos provinciales y federales y el acompañamiento a la familia, en un escenario donde la búsqueda continúa por tierra, agua y aire.

La causa por averiguación de paradero de Mileca, desaparecido desde el pasado 10 de enero en Río Gallegos, sigue abierta y en plena etapa de instrucción. Así lo confirmó el juez Gerardo Giménez, a cargo del expediente, quien dio detalles del trabajo realizado desde el primer día y destacó el amplio operativo interinstitucional desplegado para intentar dar con el vecino de la capital santacruceña.

“Empezamos a trabajar el mismo día que se denunció la desaparición, el 10 de enero, al mediodía”, explicó el magistrado en declaraciones a La Opinión Austral este martes, al precisar que el juzgado tomó conocimiento inmediato de la situación a partir de la información aportada por el personal policial. Desde ese momento, señaló, se pusieron en marcha “acciones tendientes a encontrar el paradero de Gabriel Mileca”.

Gabriel Mileca tiene 42 años de edad y su paradero es un misterio desde el 10 de enero. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los primeros pasos de la investigación fue la reconstrucción del recorrido realizado por Mileca antes de su desaparición. “En principio, seguimos un poco lo que fue el trayecto que realizó esta persona y se determinó el punto cero, que fue el último lugar en el que se lo ve caminando y donde finalmente se pierde de vista”, detalló Giménez. A partir de ese punto inicial, se delimitó el área y comenzaron los rastrillajes, que se fueron ampliando con el correr de los días.

El juez remarcó que el operativo involucró desde el inicio a múltiples áreas de la Policía de Santa Cruz. “Intervino personal de la Policía Provincial, División Canes, la División Operaciones Rurales, Cadetes de la Escuela de Policía, bomberos, operaciones especiales, Protección Civil y también la Guardia Urbana del municipio”, enumeró. Todos estos equipos realizaron rastrillajes simultáneos en distintos sectores, bajo una planificación que se fue ajustando conforme avanzaba la investigación.

Con el paso del tiempo y ante la falta de resultados concluyentes, se decidió dar intervención a fuerzas federales. Giménez explicó que la semana pasada se realizó una reunión clave en la Unidad Regional Sur. “Tuvimos una reunión con todas las Fuerzas Federales y las Fuerzas de la Policía para coordinar lo que es hoy en día el rastrillaje”, señaló. En ese marco se sumaron Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, el Ejército Argentino y la Policía Federal, que pusieron a disposición recursos humanos y materiales.

Un helicóptero abocado a la tarea de búsqueda de Marcela López en el 2021. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Actualmente, la búsqueda se sostiene con un despliegue integral. “La búsqueda se realiza como desde el primer día, por tierra, por agua y por aire”, afirmó el magistrado. En ese esquema, la Fuerza Aérea también tuvo participación, con operativos de rastrillaje propios, además del uso de avionetas y drones. “Hubo participación de avionetas, hubo participación también de drones, y lo que son escanes, y a través de caballos también se realizaron rastrillajes en estancias”, agregó.

Uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con la incorporación de un helicóptero del Ejército Argentino. Giménez explicó que la fuerza puso la aeronave a disposición y que fue necesario cumplir con una serie de gestiones administrativas debido al costo operativo. “Eso lo gestionamos desde el juzgado con el Tribunal Superior de Justicia. Ellos nos autorizaron”, indicó. El patrullaje aéreo se realizará con personal especializado del Ejército y de Prefectura, que conoce sectores específicos donde se reforzará la búsqueda.

El juez Gerardo Giménez hablando con La Opinión Austral, en su despacho del Juzgado de Instrucción N°3. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

No obstante, el juez también hizo hincapié en las dificultades propias del terreno y del clima patagónico. “La geografía del lugar a veces es extensa y a veces las condiciones climáticas impiden o pueden llegar a retrasar”, explicó, al confirmar que el uso del helicóptero debió reprogramarse por razones de seguridad. “Es un pedido que se realizó desde la fuerza, sobre todo para asegurar la integridad de las personas de la tripulación”, sostuvo.

En ese contexto, Giménez realizó un pedido especial a la comunidad. Destacó la colaboración de vecinos que participan activamente en la búsqueda, pero solicitó coordinación para evitar riesgos. “Hay personas particulares que también están en la búsqueda. Esto hay que destacarlo”, dijo, aunque pidió que quienes utilicen drones tengan en cuenta que el espacio aéreo será ocupado por el helicóptero durante los operativos que se realizarán este jueves a primera hora. Según pudo saber La Opinión Austral, el helicóptero saldrá desde Fuerza Aérea y sobrevolará el punto cero y alrededores.

Un móvil policial y agentes frente a la estepa, en busca de Mileca. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Respecto a las hipótesis que se manejan, el juez fue claro: ninguna está descartada. Explicó que el rastrillaje parte del punto cero y se expande para analizar eventuales trayectorias, incluyendo la posibilidad de que Mileca haya ingresado a la Ría de Río Gallegos. “No se descarta ninguna hipótesis en este punto”, subrayó. En esa línea, indicó que todos los indicios surgidos hasta ahora fueron verificados, como el caso de la casa de pescadores donde un perro de rastreo marcó presencia. “Todas las pistas o indicios que fueron surgiendo se fueron constatando de alguna manera”, afirmó.

El magistrado también se refirió al vínculo con la familia del hombre desaparecido. Confirmó que mantuvo reuniones directas y un contacto permanente. “Nos reunimos con la familia, estuvimos con Susana Gugliermo el día martes pasado. Entendemos perfectamente lo que significa la situación”, expresó. Según indicó, el juzgado mantiene comunicación constante a través del secretario y con los hermanos de Mileca, con el objetivo de acompañar y brindar información dentro de los márgenes que permite la investigación.