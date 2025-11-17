Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las violentas ráfagas de viento que desde la mañana del lunes azotan a toda la provincia de Santa Cruz provocaron una medida excepcional en el Poder Judicial: la suspensión de los plazos procesales y la reprogramación de audiencias en todas las circunscripciones.

Entre ellas, una de las más esperadas por la comunidad de Río Gallegos: la lectura de la sentencia en el juicio que tiene como imputado a Roberto Neil, acusado por la muerte de Franco Cuevas, un joven de 29 años, padre de dos niños, en uno de los casos más resonantes en el último tiempo en la provincia.

El fallo, que estaba previsto para este jueves 20 de noviembre, fue aplazado para el lunes 25 a las 12 del mediodía, según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes judiciales consultadas.

Los seres queridos de Franco Cuevas durante el juicio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La decisión se tomó no solo por el violento temporal –con ráfagas que superan los 120 km/h– sino también por el inminente fin de semana largo, que configura un escenario particular en la agenda judicial. Este viernes 21 es feriado con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se trasladará la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. De este modo, se conforma un descanso extendido de cuatro días que deja al 25 como la primera jornada hábil para retomar el ritmo institucional.

El caso Neil atraviesa su tramo final. Los alegatos ya se presentaron, el debate de prueba concluyó y los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Yamila Borquez se encuentran deliberando para determinar la responsabilidad penal del imputado. La tensión social en torno al expediente no es menor: se trata de un hecho que desde su inicio generó interrogantes, posiciones enfrentadas y un sostenido interés público.

La mañana del 2 de junio de 2023 permanece como un punto de inflexión. A las 11 en punto, Roberto Neil realizó entre nueve y doce llamadas desesperadas a la Policía. En ellas afirmó haber tenido una pelea con su vecino, Franco Cuevas, que -según su relato- habría llegado armado y en estado de ebriedad. “No sé qué hice… por favor una ambulancia rápido”, se escucha en los audios que forman parte del expediente.

Cuevas fue hallado muerto dentro de la agencia de autos ubicada sobre French y Congreso, a pocos metros de la vivienda donde vivía con su familia. Si bien parte del altercado quedó registrado en las cámaras de seguridad, un sector clave -el pasillo que conduce a las oficinas- no pudo ser documentado. Esa ausencia de registro se convirtió en uno de los elementos más discutidos durante el juicio.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en la Cámara Oral, fueron veinte minutos de tensión. Cuevas ingresó y salió varias veces del local, en medio de gestos, ademanes y discusiones que encendieron el conflicto. Este comportamiento fue destacado tanto por la Fiscalía como por la defensa, aunque con interpretaciones contrapuestas: para una parte, el joven actuó con hostilidad pero desarmado; para la otra, representaba una amenaza real e inminente.

La fiscal de Cámara, Verónica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En los alegatos expuestos la semana pasada, la Fiscalía sostuvo que se trató de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego y solicitó una pena de 11 años de prisión. Los defensores de Neil, en cambio, argumentaron que su cliente actuó en legítima defensa y que el disparo se produjo en un contexto de agresión directa.

El tribunal deberá ahora resolver entre dos lecturas diametralmente opuestas del mismo hecho. Y lo hará el 25 de noviembre, una vez superado el temporal y el fin de semana extendido que obligaron a modificar el cronograma judicial. La lectura del fallo será transmitida en vivo por las redes de LU12 AM680–

Mientras tanto, la espera se extiende. La combinación de viento extremo, suspensión institucional y feriado largo dejó en pausa un proceso que podría definir responsabilidades, cerrar heridas o abrir nuevos interrogantes. La Justicia santacruceña enfrenta así un desafío doble: resolver un expediente sensible y hacerlo en un contexto donde las circunstancias externas, desde el clima hasta el calendario, también inciden.