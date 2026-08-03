A una semana de la desaparición de César Aguilar, Protección Civil continua con los rastrillajes en la costanera de Río Gallegos Con 12 agentes operativos, Protección Civil recorrió este lunes la zona costera donde fue visto por última vez César Aguilar, el vecino de 58 años desaparecido desde la madrugada del lunes pasado. Las condiciones climáticas complicaron el operativo, que continúa sin resultados positivos.

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La búsqueda de César Aguilar, el vecino de 58 años desaparecido desde la madrugada del lunes pasado en Río Gallegos, continúa sin novedades. Este lunes 3 de agosto, cuando se cumple una semana desde que fue visto por última vez, personal de Protección Civil llevó adelante un nuevo rastrillaje en la zona de la costanera, uno de los sectores considerados clave por los investigadores.

El operativo se desarrolló sobre la avenida Almirante Brown, en cercanías de la intersección con Juan Manuel de Rosas, donde durante la mañana trabajaron 12 agentes de Protección Civil junto a otras áreas que participan de la búsqueda.

FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Rastrillajes condicionados por el clima

Desde el lugar, La Opinión Austral constató que las tareas se realizaron exclusivamente a pie debido a las condiciones climáticas y al estado de la marea.

Según informaron desde Protección Civil, el objetivo era desplegar también un cuatriciclo y otras herramientas para ampliar el radio de búsqueda. Sin embargo, la marea alta y las intensas precipitaciones obligaron a modificar el operativo.

La densa nubosidad y la escasa visibilidad sobre la ría también dificultaron el trabajo de los equipos, que permanecen a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas para reforzar los rastrillajes.

Las tareas se realizaron a pie debido a las condiciones climáticas y la marea alta. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La zona costera continúa siendo el principal punto de búsqueda debido a la información obtenida durante la investigación.

Las cámaras de seguridad públicas y privadas registraron a César Aguilar caminando desde el barrio El Faro en dirección a la costanera durante la madrugada de su desaparición. Esa secuencia permitió reconstruir parte de su recorrido y concentrar los operativos en ese sector.

Hasta el momento no existen registros que indiquen que haya regresado por el mismo camino, motivo por el cual las tareas continúan enfocadas en la costanera y los alrededores de la ría.

Quién es César Aguilar

César Agustín Aguilar Pérez tiene 58 años y actualmente integra una cooperativa de limpieza que presta servicios en el Hospital Regional Río Gallegos. Anteriormente trabajó durante años en el rubro de la construcción y es definido por familiares, amigos y compañeros como una persona tranquila, reservada y de bajo perfil.

La denuncia por averiguación de paradero fue presentada por su hermano, luego de advertir que no había regresado a la vivienda que ambos compartían en el barrio El Faro.

Aunque en otras oportunidades se había ausentado por algunas horas, nunca había permanecido tantos días sin mantener contacto con su familia, situación que mantiene en vilo a sus seres queridos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Aguilar salió de su domicilio alrededor de la 1 de la madrugada del lunes pasado. Fue registrado por distintas cámaras de seguridad caminando por Francisco Ramírez y Zapiola en dirección a la costanera.

Posteriormente volvió a ser captado cerca del frigorífico ubicado sobre la avenida Almirante Brown, desde donde continuó hacia el sector de las canteras y las instalaciones de la Fuerza Aérea. La última imagen confirmada lo muestra circulando por la bicisenda en dirección a la ría.

La Policía de Santa Cruz también informó que Aguilar salió de su casa llevando únicamente su teléfono celular, aparato que dejó de registrar actividad desde esa misma madrugada. Además, durante la investigación fueron secuestrados algunos escritos hallados en su habitación, los cuales forman parte del expediente y continúan siendo analizados por la Justicia.

Mientras tanto, familiares, fuerzas de seguridad y organismos provinciales mantienen activos los operativos con la esperanza de obtener alguna pista que permita dar con el paradero del vecino riogalleguense.