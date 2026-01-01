Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la tarde de este 1° de enero, bomberos acudieron al camino de acceso al Bosque de los Duendes -un sendero de Río Turbio reconocido por sus esculturas de madera con formas de duendes y criaturas fantásticas- tras el aviso por un siniestro vial.

Al arribar al sector, luego de la tranquera de ingreso, se constató un vehículo particular volcado, apoyado sobre su techo. Personal del móvil 1047 realizó una inspección de seguridad y descartó la presencia de pérdidas de líquidos combustibles con riesgo de incendio. Como medida preventiva, se procedió a la desconexión de la batería.

Bomberos, personal de salud y efectivos policiales intervinieron en el lugar.

El conductor se encontraba fuera del habitáculo al momento de la llegada de los servidores públicos. En el lugar también trabajaron de manera coordinada efectivos del hospital local y de la Comisaría de Río Turbio. Una vez asegurada la zona y verificada la ausencia de riesgos, la escena quedó bajo la órbita policial y municipal para el ordenamiento del tránsito.

