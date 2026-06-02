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La madrugada del martes tuvo momentos de preocupación para una familia de Río Gallegos cuando una presunta pérdida de gas obligó a la intervención de personal de Bomberos y especialistas de la empresa distribuidora en una vivienda ubicada sobre la calle Salta al 1000.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió en horas en que gran parte de la ciudad descansaba y las bajas temperaturas propias del otoño patagónico mantenían en funcionamiento los sistemas de calefacción en numerosos hogares. En ese contexto, cualquier sospecha vinculada a una posible fuga de gas representa una situación que requiere atención inmediata debido a los riesgos que puede generar tanto para los ocupantes de una vivienda como para las propiedades vecinas.

Según la información suministrada por las autoridades, el operativo comenzó a las 03:29 horas luego de que la División Cuartel Central coordinara un aviso relacionado con una posible pérdida en un sistema de calefacción domiciliario.

Ante la alerta, una dotación de la División Cuartel Dos se movilizó rápidamente hacia el lugar a bordo de una unidad operativa para verificar la situación y determinar si existía algún peligro concreto para los residentes.

Al arribar al inmueble, los efectivos iniciaron una exhaustiva inspección preventiva. El procedimiento incluyó la revisión de dos calefactores instalados en distintos sectores de la vivienda, específicamente en la cocina y en una habitación, además del termotanque utilizado para el suministro de agua caliente.

Un agente durante uno de los procedimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La tarea demandó varios minutos de trabajo y observación detallada. Los bomberos evaluaron el estado de los artefactos y realizaron las comprobaciones habituales que forman parte de este tipo de intervenciones, buscando detectar indicios que permitieran confirmar o descartar la existencia de una fuga. Sin embargo, tras las primeras verificaciones efectuadas mediante los métodos primarios de inspección, no fue posible constatar de manera visible la presencia de una pérdida de gas.

Lejos de dar por concluida la intervención, los efectivos decidieron profundizar las medidas preventivas y solicitar la presencia de personal técnico especializado de la empresa distribuidora, entendiendo que este tipo de situaciones requiere controles específicos mediante equipamiento de medición diseñado para detectar concentraciones mínimas de gas. Poco después llegaron al domicilio profesionales de la empresa Camuzzi, quienes asumieron el control técnico de la situación y llevaron adelante las evaluaciones correspondientes.

Los especialistas efectuaron mediciones de seguridad y verificaciones complementarias para determinar el estado de las instalaciones y descartar cualquier situación que pudiera representar un riesgo para los habitantes de la vivienda.

Una vez completadas las tareas de inspección y realizadas las recomendaciones preventivas correspondientes a los ocupantes del inmueble, la situación quedó bajo control sin que se registraran novedades relevantes ni emergencias derivadas del incidente.