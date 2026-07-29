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Una inquietante publicación realizada por una vecina de Río Gallegos generó preocupación entre los habitantes de la capital santacruceña durante la jornada del martes. A través de las redes sociales, la mujer relató que fue perseguida por un hombre mientras caminaba por la vía pública y decidió compartir su experiencia para advertir a otros vecinos, especialmente a quienes deben desplazarse durante la noche.

El testimonio comenzó a difundirse rápidamente y fue replicado por numerosos usuarios, quienes manifestaron su preocupación por la situación y recomendaron extremar las medidas de precaución al transitar por distintos sectores de la ciudad.

Según relató la propia damnificada, el episodio ocurrió cuando caminaba por las calles José Crema y Julio Ladvocat. En ese momento advirtió que un hombre había comenzado a seguirla, situación que inicialmente pareció disiparse cuando otras personas se aproximaron al lugar.

Sin embargo, de acuerdo con su relato, la tranquilidad duró apenas unos instantes. Una vez que los transeúntes continuaron su camino, el hombre volvió a acercarse y comenzó a correr detrás de ella, obligándola a escapar para ponerse a resguardo.

La mujer explicó que logró evitar una situación de mayor gravedad gracias a la intervención de un vecino que se encontraba acompañado por una niña, quien le brindó ayuda en ese momento.

En el mensaje difundido públicamente expresó: “Atención vecinos. Hace unos minutos viví una situación muy fea. Iba caminando por la calle cuando un hombre empezó a seguirme. Como venía gente, se alejó, pero cuando esas personas pasaron volvió y empezó a correr atrás de mí.”

Al continuar con su relato, destacó la rápida reacción de una persona que se encontraba en el lugar: “Por suerte pude correr y un señor que estaba con una nena me ayudó, así que no pasó a mayores.”

Con la intención de aportar datos que puedan resultar útiles para identificar al individuo, la vecina también describió la vestimenta que llevaba el hombre al momento del episodio.”El hombre llevaba una campera gris con la parte de los hombros y la capucha de color rojo, un jean azul ajustado y andaba con la capucha puesta, por lo que no pude verle bien la cara.”

Finalmente, explicó el motivo por el cual decidió hacer pública la situación, apelando a la solidaridad y al cuidado colectivo entre los vecinos de la ciudad.

“Comparto esto para que todos estén atentos, especialmente quienes tengan que salir de noche. Si alguien lo ve o nota una situación similar, por favor tenga cuidado y avise a la policía. Cuídense mucho.”

La publicación generó numerosas reacciones en redes sociales, donde otros usuarios expresaron su preocupación y recordaron la importancia de mantenerse atentos al circular por la vía pública, especialmente durante horarios nocturnos o en sectores con escasa circulación de personas.

Hasta el momento, no trascendió información oficial respecto de una investigación vinculada con el hecho relatado en la publicación. El caso se conoció a partir del testimonio difundido por la propia vecina, por lo que las circunstancias descriptas corresponden a su denuncia pública.