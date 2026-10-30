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El Gobierno de Santa Cruz lanzó una advertencia ante la aparición de intentos de estafa relacionados con las líneas de crédito provinciales. Según informó el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, personas desconocidas realizan llamados telefónicos y se hacen pasar por funcionarios o autoridades del organismo para ofrecer supuestos trámites destinados a gestionar préstamos.

La alerta fue difundida este viernes por la cartera provincial, a través de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, que solicitó a la comunidad extremar las precauciones frente a comunicaciones que mencionen programas de financiamiento para emprendedores, comerciantes y productores.

La modalidad consiste en contactar a potenciales interesados en acceder a créditos y utilizar la identidad de autoridades provinciales para generar confianza. De esta manera, los estafadores buscan avanzar con supuestas gestiones vinculadas a las herramientas de financiamiento que impulsa el Gobierno.

Ante esta situación, desde el Ministerio remarcaron que es fundamental verificar la procedencia de cualquier comunicación antes de brindar información o avanzar con un trámite.

Cómo operan las estafas con créditos en Santa Cruz

De acuerdo con la advertencia oficial, los intentos de engaño se realizan mediante llamados telefónicos de personas que se presentan como funcionarios provinciales y ofrecen realizar gestiones relacionadas con las líneas de crédito.

La suplantación de identidad de autoridades busca dar credibilidad a las comunicaciones y generar confianza entre quienes están interesados en obtener financiamiento para sus emprendimientos o actividades comerciales y productivas.

Frente a estos contactos, la Secretaría de Estado de Comercio e Industria pidió no proporcionar datos personales, información bancaria ni documentación sensible a través de llamados, mensajes u otros medios cuya autenticidad no haya sido comprobada.

La recomendación alcanza especialmente a quienes se encuentren realizando consultas o tengan previsto iniciar gestiones para acceder a alguna de las herramientas de financiamiento disponibles en la provincia.

Cuáles son los únicos canales oficiales para consultar por préstamos

Para evitar nuevos engaños, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria recordó cuáles son los medios habilitados para realizar consultas sobre las líneas de crédito y verificar cualquier información relacionada con los programas.

Los canales oficiales de atención de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria son:

Teléfonos fijos: (02966) 427446 / 420467, interno 6218.

Correo electrónico: proyectosminpro@gmail.com.

Atención presencial: Avellaneda 801, primer piso, Río Gallegos.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00.

Desde el organismo indicaron que quienes reciban comunicaciones sospechosas deben evitar compartir información y comunicarse directamente con estas vías oficiales para corroborar si existe alguna gestión en curso o si el contacto corresponde efectivamente a una dependencia provincial.

Qué recomendaciones dio el Gobierno para evitar estafas

La principal recomendación es no entregar información personal o bancaria ante llamados o mensajes de procedencia desconocida, incluso cuando quienes se comunican aseguren pertenecer al Gobierno provincial o a alguna de sus áreas.

También se aconseja no enviar documentación sensible sin haber verificado previamente la identidad de quien la solicita y no continuar con supuestos trámites cuando existan dudas sobre la legitimidad del contacto.

En ese sentido, el Ministerio insistió en la importancia de utilizar exclusivamente los canales institucionales para realizar consultas sobre los programas de financiamiento.

Finalmente, el Gobierno de Santa Cruz reafirmó su compromiso de acompañar a emprendedores, comerciantes y productores mediante herramientas de financiamiento, y señaló la importancia de garantizar que el acceso a estos programas se realice a través de información confiable y procedimientos seguros y transparentes.