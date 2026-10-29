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El Gobierno de Santa Cruz declaró dos días de duelo provincial por la muerte de José y Leo Virreira, los hermanos de 12 y 10 años que fueron encontrados sin vida este jueves en Palermo Aike, luego de permanecer desaparecidos desde el domingo, cuando fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos.

La medida quedó establecida mediante la Resolución RESFC-2026-93-E-SANTACRUZ-JGM y rige a partir de este jueves 29 de octubre en todo el territorio santacruceño.

Agentes a bordo de los gomones regresando a tierra. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Dos jornadas de duelo en toda la provincia

Durante ambas jornadas, las banderas nacional y provincial permanecerán izadas a media asta en los edificios públicos, como señal de respeto institucional y acompañamiento a los familiares, seres queridos y a toda la comunidad educativa y deportiva ante la pérdida de los pequeños.

A través de la disposición, el Gobierno provincial también expresó su reconocimiento a “la labor y el compromiso de cada uno de los efectivos, brigadistas, fuerzas provinciales y nacionales, equipos de rescate y vecinos que formaron parte de los intensos operativos desplegados”. Asimismo, invitó a los municipios, comisiones de fomento e instituciones intermedias a adherir a la medida en memoria de los dos hermanos.

El hallazgo de los hermanos en Palermo Aike

Los cuerpos de José y Leo fueron encontrados este jueves 29 de octubre, en la quinta jornada del operativo de búsqueda desplegado en Palermo Aike, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos.

El primer hallazgo se produjo durante un sobrevuelo en helicóptero, en el que participaron el gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, y el padre de los niños, José Virreira. Desde la aeronave divisaron uno de los cuerpos y, posteriormente, los equipos continuaron con las tareas para localizar al segundo hermano. Poco después, personal de la Policía de Santa Cruz encontró el otro cuerpo en cercanías del puente, mientras realizaba rastrillajes en la zona.

Con ambos hallazgos concluyó el operativo que involucró a fuerzas de seguridad, organismos provinciales y nacionales, especialistas en rescate y vecinos. En el lugar se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y se brindó asistencia a los familiares.

Cómo fue el operativo de búsqueda

La búsqueda comenzó el pasado domingo, luego de que los dos hermanos desaparecieran en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike. A partir de los testimonios de los adolescentes que los acompañaban, se delimitó el área donde se concentraron los rastrillajes.

Las tareas presentaron importantes dificultades debido a las características del río, que cuenta con pozones de entre dos y siete metros de profundidad, fuertes corrientes y obstáculos naturales. Los buzos debieron trabajar con visibilidad prácticamente nula, utilizando el tacto para revisar el lecho, en condiciones de bajas temperaturas y con presencia de sedimentos, ramas y raíces.

El dispositivo contó con la participación de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Protección Civil, personal sanitario y grupos especializados. También se utilizaron embarcaciones, drones, una cámara subacuática, una ecosonda para ampliar las posibilidades de rastreo y un helicóptero que permitió realizar sobrevuelos y ampliar la observación de distintos sectores del cauce.

El helicóptero se incorporó al operativo durante la quinta jornada de búsqueda y permitió realizar sobrevuelos para ampliar el rastrillaje en el río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cómo ocurrió el hecho

José, de 12 años, y Leo, de 10, se encontraban junto a dos adolescentes de 14 y 15 años cuando ocurrió el episodio. Según la reconstrucción inicial, los cuatro habían llegado hasta una elevación de tierra ubicada en medio del cauce, a la que identificaban como una isla.

Cuando intentaron regresar, la corriente arrastró a los dos hermanos, mientras que los adolescentes lograron salir del agua y alertar sobre lo sucedido. Sus testimonios permitieron orientar las primeras tareas y delimitar el sector donde se concentró el operativo que se extendió durante cinco jornadas.

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