Una investigación iniciada tras un episodio de amenazas ocurrido días atrás en la ciudad de Puerto San Julián derivó en un amplio operativo policial que incluyó múltiples allanamientos y el secuestro de armas, municiones y diversos elementos de interés para la causa.

El hecho que dio origen a la investigación se registró el jueves 12 de marzo, cuando un grupo de jóvenes habría amenazado a un hombre utilizando distintos objetos e incluso un arma de fuego. La situación generó preocupación y motivó la intervención de personal especializado de la Policía de Santa Cruz.

A partir de ese momento, el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro comenzó a desarrollar tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes habían participado del hecho.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante varios días, los investigadores realizaron distintas diligencias, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de información que permitió reconstruir parte de la secuencia de lo sucedido.

Gracias a esas tareas, los efectivos lograron individualizar a varios jóvenes que habrían estado presentes en el lugar del episodio. Con las pruebas reunidas, la información fue elevada al Juzgado de Instrucción interviniente, que evaluó el material incorporado al expediente.

Algunas de las municiones secuestradas por la Policía. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En base a esos elementos, la Justicia dispuso la realización de cuatro allanamientos en distintos domicilios de la ciudad con el objetivo de secuestrar elementos que pudieran estar vinculados con la causa.

Los procedimientos se llevaron adelante el sábado 14 de marzo y contaron con la participación de personal especializado del área de investigaciones, además del apoyo operativo de la División Fuerzas Especiales con asiento en la ciudad de Río Gallegos.

Una vez asegurados los distintos objetivos, los efectivos comenzaron con las diligencias correspondientes en cada una de las viviendas allanadas.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos se hallaron 40 municiones calibre .22, una manopla de metal, una pistola de plástico tipo réplica de revólver y dos armas largas, una de ellas tipo rifle calibre .22 y otra carabina.

Además, se incautó un cargador metálico sin municiones, catorce cajas con cartuchos -cada una con cincuenta unidades-, diez vainas servidas, un buzo blanco y distintos objetos que podrían haber sido utilizados durante el hecho investigado.

Entre los elementos secuestrados también se encontraban un caño de aluminio de aproximadamente 80 centímetros, una cadena de acero de 1,20 metros y un arma de fuego calibre .22 semiautomática marca Bersa, junto a tres cargadores sin municiones y 82 cartuchos del mismo calibre.

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Asimismo, los investigadores incautaron diversas prendas de vestir que, según se presume, habrían sido utilizadas por los involucrados al momento en que se produjo el episodio que motivó la denuncia.

Como resultado de las actuaciones, tres personas mayores de edad y un joven de 17 años quedaron vinculados a la causa. Todos ellos establecieron domicilio a disposición del Juzgado interviniente mientras continúan las diligencias judiciales.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División de Investigaciones de Puerto San Julián, con la participación de distintas áreas especializadas que trabajaron en la faz investigativa.

Entre las dependencias que intervinieron se encuentran la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián y la División Trata de Personas Zona Centro. Además, colaboraron distintas comisarías locales y el gabinete de Bienestar Policial.