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Durante la madrugada del sábado 14 y el domingo 15 de marzo, la ciudad de Río Gallegos fue escenario de un amplio dispositivo de prevención y seguridad que incluyó controles vehiculares, patrullajes en distintos barrios y una fuerte presencia policial en la vía pública. El operativo fue coordinado por la Dirección General Regional Sur con el objetivo de reforzar las tareas de prevención del delito y brindar mayor seguridad a los vecinos de la capital provincial.

El despliegue involucró a todas las divisiones de las comisarías locales, cada una bajo la coordinación de sus respectivos jefes, y fue complementado por el trabajo del Comando de Patrullas, que reforzó los recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policilaes consultadas se pudo saber que las acciones se desarrollaron principalmente durante la madrugada, una franja horaria en la que suelen incrementarse los controles y la presencia policial como parte de las estrategias de prevención.

En ese marco, los efectivos llevaron adelante controles vehiculares en distintos puntos estratégicos de Río Gallegos. Los procedimientos incluyeron la identificación de conductores, verificación de documentación y consultas en los sistemas policiales para determinar si existían requerimientos judiciales vigentes.

Además de los controles en la vía pública, se intensificaron los patrullajes preventivos en las jurisdicciones correspondientes a cada comisaría, con recorridos por barrios y zonas donde habitualmente se concentran actividades nocturnas o circulación de vehículos durante la madrugada.

Según informaron fuentes policiales, el operativo permitió obtener resultados concretos durante el desarrollo de los controles. En total, tres personas mayores de edad fueron identificadas y registraban medidas judiciales vigentes.

Desglosando cada uno de los sucesos, este diario pudo saber que en dos de los casos se trataba de requerimientos vinculados a pedidos de captura, mientras que en otro se trataba de una medida de averiguación de paradero, una herramienta judicial utilizada para establecer el domicilio o la localización de una persona requerida en una causa en trámite.

Agentes controlando la documentación de un rodado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tras constatarse estas situaciones, se dio intervención a las sedes judiciales correspondientes para informar sobre los hallazgos y recibir directivas respecto a las medidas a adoptar.

De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades judiciales intervinientes, se ordenó la fijación de domicilio de los involucrados, quedando todos ellos a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones en las causas en las que figuran como requeridos.

Desde la Policía de Santa Cruz destacaron que este tipo de operativos forman parte de un esquema de trabajo que busca reforzar la prevención mediante la presencia activa de efectivos en la vía pública, controles en puntos estratégicos y patrullajes permanentes.