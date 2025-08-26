Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una Operación Internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en 15 países y 14 provincias argentinas, la Policía de Santa Cruz realizó 11 allanamientos en simultáneo en Río Gallegos con alrededor de una docena de detenidos.

La investigación red internacional de pedofilia y la distribución de material de abuso sexual infantil se originó en España y desde allí se enviaron las alertas a 15 países. En Argentina se identificaron 50 domicilios en donde se distribuyó contenido de abuso, de los cuales 11 son de Río Gallegos.

Estos allanamientos arrojaron resultados positivos, siendo Zapiola al 800 uno de los puntos en dónde más se encontró material pornográfico: “En los domicilios hemos encontrado menores involucrados y adultos y tenemos incautados dispositivos telefónicos, dispositivos móviles, tecnológicos y material pornográfico”, precisó el Comisario Mayor, Luis Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado del sur de Santa Cruz, a La Opinión Austral.

En el allanamiento en el barrio Madres a la Lucha, la Policía concretó la detención de hombre, mientras se aguardaba la detención de un total aproximado de una decena de personas.

“Son pedidos de alerta desde España que tienen que ver con el consumo de material de abuso sexual infantil. Son alertas tempranas que dan un sistema que van detectando los lugares dónde se consume este tipo de material”, explicó Poblete, sobre cómo se detectan estos puntos de búsqueda.

Los investigadores locales se encargan de determinar los domicilios, identificar a los implicados y advertir si hay menores de edad en las viviendas, por lo que se trabaja de manera coordinada con los juzgados de menores para el resguardo.

“Toda nuestra fuerza hizo un trabajo de inteligencia tecnológica de alto nivel. Anoche hemos puesto en observación cómo se trabajó para llegar a cada domicilio para no fallar en las detenciones”, destacó Poblete.

Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad manifestó que “se esta combatiendo este flagelo realizando estas actividades internacionales, participando del sistema global que son 15 los países que están interviniendo en esta red de lucha contra la distribución de material de abuso sexual infantil”.

Los operativos se realizaron en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En Argentina, hubo pedido de allanamientos en 13 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizaron 12 operativos. La segunda provincia con más allanamientos fue Santa Cruz, con 11, todos en Río Gallegos. Le siguieron provincia de Buenos Aires con 8, Santa Fe y San Luis con 4; Salta y Córdoba con 2 y luego Tucumán, Misiones, Formosa, La Rioja y San Juan.

En la capital de Santa Cruz, la Policía realizó operativos en los barrio Codepro II, 152 viviendas, Ayres Argentinos, Madres a la Lucha, San Benito, Belgrano, Evita y también en la zona del centro, cerca de la costanera.

La investigación estuvo a cargo de la DDI y Delitos Complejos quienes realizaron la operación de allanamiento esta mañana. Participaron 15 equipos de trabajo del área: Cibercrimen, División Trata de Personas, Narco Criminalidad, de la Superintendencia de Investigaciones y Policía Judicial. También, participaron los cadetes de tercer año de la Tecnicatura de Investigación.

“Este trabajo viene coordinado hace varias semanas de manera internacional en el marco de las V Jornadas por la Infancia”, dijo Poblete.

Noticia en desarrollo