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Una investigación por presunta tenencia y divulgación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) tuvo un importante avance este lunes en Río Gallegos, cuando personal de la División Cibercrimen concretó dos allanamientos simultáneos que arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de numerosos dispositivos electrónicos que serán analizados por especialistas.

Sin embargo, el dato que mayor repercusión generó en las últimas horas es que, según pudo confirmar La Opinión Austral, uno de los investigados en el expediente es un reconocido cantante de cumbia de la capital provincial. El hombre fue notificado de la causa y, una vez cumplidos los plazos legales previstos por la Justicia, recuperó la libertad, aunque continuará sometido al proceso judicial mientras avanza la investigación.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal N.º 1 de Río Gallegos y se desarrollaron durante la mañana del lunes en dos domicilios ubicados en el barrio San Benito y sobre la calle Prefectura Naval. La causa se inició luego de que las autoridades argentinas recibieran reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo internacional que trabaja junto a distintos países en la detección y denuncia de delitos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de internet.

Un celular y entradas de un conocido boliche de cumbia. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

A partir de esa información, los investigadores de la División Cibercrimen llevaron adelante diversas tareas de inteligencia digital que permitieron reunir los elementos suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento. Con la autorización judicial correspondiente, los efectivos irrumpieron en ambos inmuebles en busca de dispositivos que pudieran contener evidencia de interés para la causa.

Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, notebooks, computadoras de escritorio, unidades centrales de procesamiento (CPU), pendrives, memorias externas y otros soportes de almacenamiento digital. Además, en una requisa realizada sobre un vehículo vinculado a la investigación, se incautó una tarjeta de memoria que también será sometida a análisis pericial.

Agentes de Cibercrimen afuera de uno de los domicilios. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

Todo el material quedó bajo cadena de custodia y será examinado por especialistas en informática forense, quienes deberán determinar si existen archivos compatibles con el delito investigado y establecer el origen, almacenamiento, descarga o eventual distribución del contenido.

El importante despliegue policial contó con la presencia de autoridades de la Policía de Santa Cruz, entre ellas el Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el Superintendente de Policía de Seguridad, directores generales y regionales, personal de la Dirección de Policía Científica y representantes del Ministerio de Seguridad, quienes supervisaron el desarrollo de las diligencias.

Un policía mientras requisaba el auto del sospechoso. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

No obstante, el aspecto más relevante que trascendió una vez concluidos los allanamientos fue la identidad de uno de los involucrados. Fuentes consultadas por La Opinión Austral confirmaron que se trata de un cantante de cumbia de Río Gallegos, cuya situación procesal continúa siendo objeto de investigación.

Si bien el hombre fue notificado formalmente de la causa, la Justicia no dispuso su detención preventiva. Cumplidos los plazos legales establecidos para este tipo de medidas, recuperó la libertad y fijó domicilio, permaneciendo a disposición del magistrado interviniente mientras se aguardan los resultados de las pericias sobre los dispositivos secuestrados.

La investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas y será la evidencia obtenida de los dispositivos secuestrados la que permita determinar el grado de responsabilidad de los involucrados y definir los próximos pasos procesales.