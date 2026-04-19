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Estudiantes de la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” de Río Gallegos recibieron como donación un avión Cessna 206 que había sido recuperado en el marco de un operativo antinarcóticos en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, para concretar su llegada a la capital santacruceña lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de financiar el traslado terrestre de la aeronave.

A través de redes sociales, los alumnos difundieron un emotivo video en el que explicaron la importancia de esta incorporación para su formación. “Un avión que nos va a permitir formarnos como técnicos aeronáuticos, con una alta capacitación y prácticas reales para el mercado laboral“, expresaron. En ese mismo mensaje agregaron: “Junto a nuestros padres, queremos traerlo“.

El 21 de noviembre del 2025, un trabajador rural encontró la aeronave en un campo de trigo.

Asimismo, detallaron la logística necesaria para concretar el objetivo: “Para hacerlo realidad necesitamos transportarlo en camión desde Rafaela, provincia de Santa Fe, hasta nuestra ciudad“. Y convocaron a la comunidad: “Unite con tu aporte, cada donación nos permite traerlo hasta nuestra casa” y “Juntos, podemos lograrlo”.

Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo mediante transferencia al alias indu6.aeronave.mp o al CVU 0000003100075066875930.

Según pudo saber La Opinión Austral, Santa Cruz cuenta con la única tecnicatura en aeronáutica del país que no posee aviones propios, una condición clave para mejorar la calificación de un mecánico aeronáutico ante la ANAC. En ese contexto, la llegada de esta aeronave representa una herramienta fundamental para la capacitación práctica de los estudiantes.

De acuerdo a un relevamiento oficial, los aviones secuestrados en operativos suelen ser destinados a escuelas del norte del país. En este caso, la asignación fue posible a partir de gestiones realizadas en una red que integran directivos de escuelas industriales. El gestor designado se encarga de ubicar aeronaves disponibles y esta vez la oportunidad recayó en la provincia de Santa Cruz.

Exclusivo: lo dispuesto por la Justicia. La avioneta ya está en condiciones de llegar a Río Gallegos.

El Cessna será utilizado específicamente para prácticas reales de formación técnica aeronáutica. Actualmente, la aeronave se encuentra en la ciudad de Rafaela, desde donde deberá ser trasladada por vía terrestre hasta Río Gallegos.

El nuevo edificio del Industrial N° 6 fue inaugurado en agosto de 2021.

El hallazgo en Curupaytí

La historia de la avioneta se remonta a noviembre de 2025, cuando fue hallada abandonada en el norte de la provincia de Santa Fe. El 21 de ese mes, un trabajador rural encontró la aeronave en un campo de trigo en la localidad de Curupaytí, en el departamento San Cristóbal, cerca de la Ruta Nacional N° 34. No había tripulantes en el lugar.

La avioneta podría haber tenido fallas mecánicas o falta de combustible.

Tras la denuncia, intervino personal policial y de Gendarmería Nacional. Detrás de un monte, los efectivos localizaron la avioneta matrícula CP-3487, con bandera boliviana. El hallazgo fue informado al fiscal de Ceres, Emiliano Odriozola, quien dispuso medidas iniciales antes de derivar la causa a la Justicia Federal de Rafaela.

Peritajes realizados con perros detectores confirmaron la presencia de rastros de cocaína en la cabina. Según las hipótesis investigativas, la aeronave habría realizado un aterrizaje clandestino para descargar estupefacientes antes de ser abandonada, posiblemente por fallas mecánicas o falta de combustible.

Santa Cruz cuenta con la única tecnicatura en aeronáutica del país que no posee aviones propios.

La causa quedó bajo la órbita federal y la avioneta fue trasladada al Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de Gendarmería Nacional, donde permaneció bajo custodia. Finalmente, tras las pericias iniciales, la Justicia dispuso reutilizar el bien incautado con fines educativos y ordenó su entrega a la Escuela Industrial N° 6 de Río Gallegos. De este modo, la aeronave pasará de estar vinculada a un delito federal a convertirse en una herramienta clave para la formación de futuros técnicos aeronáuticos.

La aeronave habría realizado un aterrizaje clandestino para descargar estupefacientes.

Cabe recordar que el nuevo edificio del “Indu 6” fue inaugurado en agosto de 2021 y tuvo una inversión proyectada de más de 97 millones de pesos a valor de entonces.