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Un grave episodio de inseguridad se registró durante la mañana de este domingo en el barrio Jorge Newbery de Río Gallegos, donde un hombre de 78 años fue víctima de un violento intento de robo dentro de su propia vivienda. La rápida intervención de efectivos de la División Comisaría Segunda permitió detener a dos sospechosos cuando intentaban abandonar el domicilio con distintos objetos que, presuntamente, habían preparado para sustraer.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo establecer que el procedimiento comenzó tras un llamado al Centro de Despacho de la Policía de Santa Cruz. El alerta fue realizado por un vecino que advirtió que dos individuos habían ingresado a la casa de su abuelo y se encontraban en el interior del inmueble, donde aparentemente estaban robando.

Con la información recibida, los uniformados se dirigieron de inmediato al domicilio señalado. Al arribar, sorprendieron a los sospechosos cuando intentaban salir del predio, por lo que fueron rápidamente interceptados antes de lograr escapar.

Uno de los hermanos en la dependencia policial. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo con la información oficial, los aprehendidos son dos hermanos de 29 y 32 años, quienes presentaban aparentes signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Durante el procedimiento adoptaron una actitud agresiva y hostil hacia los efectivos policiales, aunque finalmente fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial.

El relato de la víctima permitió reconstruir la violencia con la que actuaron los sospechosos. Según manifestó el hombre de 78 años, ambos ingresaron por la fuerza a la vivienda y comenzaron a intimidarlo mediante amenazas de agresión física. Incluso, le advirtieron que incendiarían la propiedad, generándole una situación de extrema tensión y temor.

Mientras permanecían en el interior del inmueble, los individuos provocaron un importante desorden al revisar distintas habitaciones en busca de objetos de valor. Las actuaciones policiales indican que ya habían separado prendas de vestir y diversos elementos con la aparente intención de retirarlos del lugar antes de ser sorprendidos por la llegada de los uniformados.

Tras controlar la situación y garantizar la seguridad del adulto mayor, se solicitó la intervención del personal de la División Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias correspondientes en la vivienda.

El segundo delincuente tras ser detenido. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante la inspección de la escena, los especialistas secuestraron un bidón con nafta, un elemento que adquirió especial relevancia para la investigación debido a que coincide con las amenazas denunciadas por la víctima respecto de un posible incendio intencional de la propiedad.

El hallazgo será incorporado como evidencia dentro de la causa judicial y permitirá profundizar la investigación para determinar el alcance de las intenciones de los imputados al momento de irrumpir en el domicilio.

Finalizadas las diligencias, el secretario penal de turno, Dr. Benítez, dispuso la aprehensión formal de ambos hermanos, quienes fueron trasladados a la Comisaría Segunda en calidad de detenidos comunicados, quedando a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales y periciales.