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Una conductora de Uber fue víctima de un violento intento de robo durante la madrugada del viernes en Río Gallegos. La mujer, de 45 años, se encontraba realizando un viaje cuando uno de los pasajeros que transportaba sacó un cuchillo y la amenazó para exigirle la totalidad del dinero que había recaudado durante la jornada.

El episodio ocurrió alrededor de la 01:30, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un pedido de asistencia desde un domicilio ubicado sobre Cabo Vírgenes al 1000. Hasta ese lugar acudieron efectivos policiales luego de que la trabajadora lograra escapar del lugar donde se produjo la amenaza y ponerse a resguardo.

De acuerdo con el relato brindado ante los uniformados, la conductora se encontraba al volante de una Chevrolet Tracker y había iniciado el recorrido trasladando a dos hombres.

Durante el trayecto, uno de los pasajeros descendió en la intersección de Santa Fe y Germán Vidal. Según pudo establecerse a partir de la denuncia, el hombre llevaba consigo un televisor y dos torres de computadora (CPU) al momento de abandonar el vehículo.

La conductora continuó entonces el viaje con el segundo pasajero. La situación cambió de manera repentina cuando llegaron a inmediaciones de la avenida Lisandro de la Torre, frente a la dependencia de Bomberos.

Fue en ese sector donde, según el testimonio de la víctima, el pasajero extrajo un cuchillo y comenzó a amenazarla, exigiéndole que le entregara todo el dinero que había obtenido durante su jornada de trabajo.

Frente a la amenaza y ante el riesgo de que la situación escalara, la mujer tomó una decisión inmediata: aceleró y abandonó el lugar a bordo de su vehículo para preservar su integridad física, según pudo saber La Opinión Austral.

La conductora logró llegar hasta su vivienda, ubicada en el sector de Cabo Vírgenes, y desde allí solicitó asistencia a través del 911.

La rápida comunicación permitió que efectivos de la Policía de Santa Cruz desplegaran un operativo en los sectores donde se había producido el descenso del pasajero y en las inmediaciones por las que podría haber escapado.

Los uniformados realizaron un rastrillaje en la zona, aunque el resultado fue negativo y el sospechoso no pudo ser localizado durante el procedimiento.