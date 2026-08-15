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El hecho ocurrió este viernes, cuando personal policial fue alertado durante la madrugada, a través del 911 por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Se trataba de una persona que habría sido apuñalada en inmediaciones de calle San Luis, detrás de un supermercado ubicado sobre la avenida Lisandro de la Torre.

Al arribar, los efectivos constataron la situación y encontraron a dos hombres. Uno de ellos, de 30 años en situación de calle, que presentaba una lesión visible en la zona media del pecho, mientras que el segundo tenía 31 años.

Ante la presencia del herido, se solicitó una ambulancia. Ambos hombres fueron trasladados bajo custodia policial para recibir asistencia médica.

Mientras tanto, el personal interviniente preservó el lugar y dio intervención al Gabinete Criminalístico para avanzar con las primeras diligencias.

Las pericias y el hallazgo de un arma blanca

Los integrantes del Gabinete Criminalístico realizaron las tareas correspondientes en el sector donde se produjo el episodio y procedieron al levantamiento de manchas rojizas.

Posteriormente, el Centro de Despacho informó sobre el hallazgo de un arma blanca dentro del predio del supermercado.

Los policías entrevistaron al empleado de seguridad del comercio, quien manifestó que había revisado las cámaras de vigilancia. De acuerdo con lo observado, un hombre que acompañaba al herido habría descartado un cuchillo en las inmediaciones del sector de descarga de mercadería.

A partir de esta información, personal especializado realizó el secuestro formal del elemento, que quedó resguardado en dependencias policiales y pasó a formar parte de las actuaciones.

Estado de salud

El médico cirujano que examinó al damnificado determinó que las lesiones eran superficiales

La víctima presentaba una herida en la región anterior del tórax y otra en la zona palmar de la mano derecha. Tras recibir atención, se le tomó declaración testimonial para incorporar su relato a la investigación.

Los elementos reunidos durante las primeras horas fueron comunicados a la autoridad judicial correspondiente.

La Justicia ordenó localizar al presunto agresor

La Secretaría de Turno del Juzgado de Instrucción N° 1 fue informada sobre los pormenores del caso y dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación.

Entre las órdenes impartidas se establecieron la inmediata localización e identificación del presunto agresor, la toma de huellas y la fijación de domicilio.

Con estas instrucciones, el personal policial continuó las tareas de búsqueda durante el transcurso de la jornada.

Finalmente, durante la tarde, los efectivos lograron localizar al hombre buscado en la intersección de las calles San Luis y Gendarmería.

El sospechoso resultó ser un hombre de 37 años, quien fue conducido a la División Comisaría Segunda. Allí se cumplimentaron los requerimientos legales establecidos por la magistratura interviniente.

La investigación continúa bajo intervención del Juzgado de Instrucción N° 1, mientras se analizan los elementos incorporados durante el procedimiento para establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.