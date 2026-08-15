A 19 días de la desaparición de César Agustín Aguilar Pérez, de 58 años, y a ocho días de la última vez que fue visto Alfredo Abel Morales Roa, de 81, las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para intentar establecer el paradero de ambos vecinos de Río Gallegos.

El operativo se realizó en el barrio El Faro. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante este sábado, la búsqueda volvió a concentrarse en distintos puntos de la ciudad. La Policía de Santa Cruz desplegó efectivos de distintas áreas, entre ellas la División Canes, la DDI y Criminalística, mientras que Prefectura Naval Argentina realizó un rastrillaje por el sector costero.

El operativo de Prefectura comenzó durante la mañana y tuvo como punto de partida el Club CEMA. Desde allí, embarcaciones recorrieron sectores de la costa en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación.

La Opinión Austral estuvo presente durante parte del despliegue y pudo observar el trabajo del personal de Prefectura y de los efectivos policiales en la zona de la Costanera y el barrio El Faro, uno de los sectores donde se concentran las tareas vinculadas con la desaparición de Aguilar Pérez.

La búsqueda de César Aguilar Pérez

César Agustín Aguilar Pérez desapareció el lunes 27 de julio en Río Gallegos. Desde entonces, la Policía de Santa Cruz mantiene una investigación para determinar qué ocurrió con el hombre y reconstruir sus últimos movimientos.

Uno de los puntos centrales del operativo se encuentra en inmediaciones de la calle Almirante Brown, sobre la Costanera, cerca del frigorífico. Allí se encuentra el último registro de las cámaras de seguridad que permitió establecer parte del recorrido realizado por Aguilar Pérez antes de que se perdiera todo rastro sobre su paradero.

Este sábado, el procedimiento se extendió por inmediaciones del barrio El Faro sobre las calles Julio Ricardo Sánchez y Pionero Ramón González. En ese sector trabajaron efectivos de la DDI, Criminalística y la División Canes . Los perros fueron utilizados para seguir el rastro del hombre a partir de elementos personales que fueron puestos a disposición del personal policial.

Entre las pertenencias utilizadas para la tarea se encontraban una prenda de vestir y una plantilla de calzado. Estos elementos permiten obtener una referencia olfativa para que los canes puedan intentar reconstruir el recorrido.

El objetivo fue determinar si el rastro podía continuar más allá de los puntos que ya habían sido establecidos a través del análisis de las cámaras.

Minutos después, el operativo se trasladó hacia la Costanera. En la zona de Almirante Brown, los efectivos continuaron con las tareas en el lugar donde se registró la presencia de Aguilar Pérez por última vez.

Hasta el momento, no se logró determinar dónde se encuentra el hombre.

Cómo es César Aguilar Pérez

Aguilar Pérez tiene 58 años y mide aproximadamente 1,70 metros. Es de contextura mediana, tez morena y tiene cabello castaño, semilargo y ligeramente canoso.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul gastado y una campera negra con capucha.

Desde el 27 de julio, familiares, fuerzas de seguridad y organismos que participan de la búsqueda intentan obtener información que permita establecer qué ocurrió después de su último registro.

César Aguilar junto a Atilas, la mascota que lo espera. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Alfredo Abel Morales Roa

En paralelo, la Policía de Santa Cruz trabaja en otra búsqueda que mantiene en vilo a la comunidad de Río Gallegos: la de Alfredo Abel Morales Roa, de 81 años.

Alfredo Abel Morales Roa tiene 81 años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El hombre desapareció el viernes 7 de agosto y vive solo en el barrio Náutico. Además, no posee teléfono celular, por lo que los investigadores buscan reconstruir sus últimos movimientos a través de cámaras de seguridad, testimonios y distintos elementos vinculados con su rutina.

Efectivos de la Comisaría Sexta, personal de Investigaciones y Criminalística participaron de las primeras tareas en su vivienda y en sectores cercanos.

La División Canes también intervino en la búsqueda y utilizó prendas del hombre para intentar obtener un rastro que permita establecer hacia dónde pudo haberse dirigido.

El operativo también busca dar con el paradero del hombre de 81 años. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los investigadores analizan especialmente los lugares que formaban parte de su rutina habitual y las imágenes que puedan aportar información sobre sus movimientos.

Cómo estaba vestido Alfredo Morales Roa

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al momento de ausentarse Alfredo Abel Morales Roa vestía una campera de color marrón claro y un gorro de lana del mismo color.

Ante cualquier dato que pueda resultar útil para establecer el paradero de Alfredo Abel Morales Roa y César Aguilar Pérez, se solicita comunicarse de inmediato con la Policía o acercarse a la dependencia policial más cercana.