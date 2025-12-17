Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de varios días de angustia e incertidumbre, este miércoles por la mañana se confirmó la aparición con vida de María José San Martín, la joven policía de Chubut que era intensamente buscada desde el viernes pasado. La oficial ayudante, de 26 años, presta servicios en la División Policial de Investigaciones (DPI) de Sarmiento y había desaparecido en una zona rural de difícil acceso, en pleno temporal de viento y arena, mientras iba con una compañera a un yacimiento petrolero.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales, que indicaron que la joven fue encontrada sana y salva y trasladada en ambulancia al Hospital Zonal de Sarmiento para controles médicos preventivos.

La fiscal Rita Barrionuevo contó esta mañana que María José San Martín “está estable, fuera de peligro”, y remarcó que lo prioritario era su atención médica. La joven fue asistida en el lugar por personal de salud y luego trasladada en ambulancia al hospital. Luego, fuentes consultadas por Diario Crónica de Comodoro Rivadavia confirmaron que la oficial de policía tiene algunas escoriaciones en el pecho y en los pies producto de tanto tiempo bajo el calor.

Barrionuevo relató que, al momento del hallazgo, la oficial apenas pudo hablar. “Lo único que pidió fue agua”, indicó, con base en el testimonio del enfermero que la atendió en primera instancia. Desde allí, fue derivada de inmediato al centro de salud para su evaluación.

Según explicó, San Martín se encontraba muy deshidratada, producto de haber permanecido varios días expuesta a condiciones extremas, con altas temperaturas y tormentas de arena.

Dónde y cuándo fue vista por última vez

San Martín había sido vista por última vez el viernes 12 de diciembre, cuando se perdió todo tipo de contacto con ella en la zona norte del lago Colhué Huapi, a pocos kilómetros de la ciudad de Sarmiento. Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda de gran magnitud, que mantuvo en vilo a familiares, compañeros de trabajo y a toda la comunidad.

La joven había llegado a Sarmiento en julio de este año y no conocía en profundidad la zona rural donde ocurrió el episodio, a diferencia de su compañera, la cabo Amarilla, quien sí tenía experiencia previa en ese sector.

Así encontraron el auto de la policía desaparecida en Chubut

Según se pudo reconstruir, María José San Martín y su compañera salieron del casco urbano de Sarmiento alrededor de las 20:30 del viernes, con destino a un yacimiento donde debían realizar un relevo. Cerca de las 22:30, se cruzaron con el efectivo al que iban a reemplazar, quien les advirtió sobre el mal estado del camino y las difíciles condiciones climáticas.

Poco después, el vehículo en el que se desplazaban quedó encajado en la arena del extinto lago Colhué Huapi. Ante la imposibilidad de continuar, ambas policías pasaron la noche dentro del auto, soportando el fuerte viento.

El sábado, cerca de las 15:00, cuando el viento disminuyó levemente, decidieron intentar llegar a un cerro cercano para buscar señal telefónica. Caminaron juntas unos 900 metros sobre un terreno inestable, con piedras laja y arena suelta.

La cabo Amarilla avanzaba unos pasos adelante, cubierta con una capucha por el viento. San Martín caminaba detrás. En medio de las ráfagas y con visibilidad casi nula, alrededor de las 15:30, Amarilla dejó de verla. Al advertir la ausencia de su compañera, regresó al vehículo, aguardó resguardo durante un par de horas y luego volvió a salir a buscarla, tocando bocina y recorriendo la zona, sin resultados.

Recién cerca de las 20:30 del sábado, otro policía llegó al lugar para realizar el relevo siguiente. Juntos retomaron la búsqueda, pero sin éxito. La situación fue informada a la Jefatura y el domingo por la tarde tomó intervención formal la Fiscalía, que ordenó el despliegue total del operativo.

El operativo: rastrillajes en condiciones extremas

Con el paso de las horas y ante la falta de novedades, el rastrillaje se fue intensificando y ampliando. Participaron patrulleros, vehículos especiales, cuatriciclos y caballos, lo que permitió acceder a sectores de difícil tránsito y extender el radio de búsqueda en áreas consideradas clave por los investigadores.

Las condiciones climáticas jugaron un rol determinante: la región fue azotada por fuertes ráfagas de viento, polvo y arena, que redujeron la visibilidad y complicaron seriamente las tareas en terreno.

Tras cinco días de búsqueda, el operativo tuvo finalmente un desenlace positivo. Las autoridades indicaron que la joven fue asistida de inmediato y que se continuará trabajando para determinar con precisión las circunstancias de lo ocurrido, mientras se garantiza su contención médica y psicológica.

El caso, que mantuvo en vilo a Chubut durante casi una semana, cerró este miércoles con la noticia más esperada: María José San Martín está con vida.