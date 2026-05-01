Así cayó la autora de la estafas millonarias en Río Gallegos El operativo se realizó el jueves y permitió identificar a una mujer acusada de una estafa millonaria mediante maniobras informáticas. Hay al menos seis damnificados, todos de Río Gallegos, y se investigan compras realizadas tanto en la ciudad como en otros puntos del país.

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Una investigación por estafa y defraudación mediante manipulación informática derivó en un allanamiento con resultados positivos realizado el jueves en Río Gallegos, donde fue identificada una mujer como presunta autora de una maniobra delictiva de gran escala.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección General de Investigaciones, a través de la División Cibercrimen, en el marco de una causa por infracción a los artículos 172 y 173 inciso 16 del Código Penal Argentino. La pesquisa incluyó un exhaustivo trabajo técnico que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas contemplaron el análisis de información digital, el rastreo de operaciones sospechosas y el relevamiento de cámaras de videovigilancia. A partir de estos elementos, se logró individualizar a la presunta responsable, una mujer mayor de edad.

El jefe policial confirmó que todos los damnificados son de Río Gallegos. “Las víctimas, todos los denunciantes, son de esta ciudad”, afirmó. Asimismo, precisó que hasta el momento se registraron al menos seis personas afectadas por la maniobra.

En cuanto a la modalidad, detalló que las estafas incluyeron diversas operaciones comerciales. “Aproximadamente, de lo que recibimos en denuncias judiciales, son seis damnificados, además de compras realizadas en varios comercios de esta ciudad capital y también en el interior del país”, explicó.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle 9 de Julio al 200, el cual arrojó resultados altamente positivos. Durante el operativo se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, tickets y comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito de distintas entidades, una notebook, billeteras, teléfonos celulares de diversas marcas, dispositivos tipo posnet, una tablet, auriculares y tarjetas de memoria.

Además, los investigadores incautaron documentación que podría resultar clave para reconstruir la maniobra fraudulenta y determinar el alcance económico del ilícito.

El operativo contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Seguridad, entre ellos el ministro Pedro Prodromos, el secretario de Estado de Seguridad Bruno Gómez, el titular de la Unidad de Coordinación Daniel Barrientos, el jefe del Departamento de Delitos Organizados Zona Sur, comisario mayor Luis Poblete, y el jefe de la División Cibercrimen de Río Gallegos, subcomisario Mario Ávila.

Finalizado el procedimiento, cerca de las 21:46 horas, la mujer fue debidamente identificada, fijó domicilio y quedó a disposición de la Justicia interviniente. En tanto, los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes técnicos para profundizar la investigación y establecer la magnitud de las maniobras delictivas.

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención de áreas especializadas en delitos informáticos, mientras se busca determinar si existen más personas involucradas o nuevas víctimas vinculadas a esta estafa millonaria.