El procedimiento fue supervisado por el ministro Pedro Prodromos y coordinado por Luis Poblete, jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado en la Zona Sur, en una semana marcada por distintos despliegues vinculados a delitos complejos.

Investigación de Cibercrimen

La causa es encabezada por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, que logró vincular varias denuncias bajo una misma maniobra delictiva.

En declaraciones a La Opinión Austral, el jefe del área, Mario Ávila, explicó: “Hoy la División de Cibercrimen, a raíz de todo el trabajo investigativo que viene llevando día a día, nos da intervención a la Comisaría Primera sobre una denuncia de una estafa de varios millones”.

Según detalló, el avance de la investigación permitió detectar un patrón común en distintos hechos. “Al realizar nuestra tarea investigativa vinculamos varias causas donde una persona se encontraba realizando diferentes tipos de delitos, en este caso estafas millonarias, contempladas en el artículo 172 del Código Penal Argentino”, indicó.

Por estas estafas, múltiples damnificados. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Allanamiento y elementos secuestrados

A partir de las pruebas reunidas, se dio intervención al juzgado correspondiente, que ordenó el allanamiento en una vivienda de la ciudad.

“Una vez que reunimos toda la evidencia, informamos al juzgado interviniente, que en el día de la fecha ordenó el registro del domicilio, donde encontramos elementos de interés para la causa”, señaló Ávila.

Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos y material clave para la investigación. “Se incautaron todo tipo de elementos informáticos y evidencia que son de importancia para la causa, que aún se encuentra en etapa investigativa”, agregó.

Seis damnificados y compras en distintos puntos del país

El jefe policial confirmó que todos los damnificados son de Río Gallegos. “Las víctimas, todos los denunciantes, son de esta ciudad”, afirmó.

En cuanto a la modalidad, detalló que las maniobras incluyeron operaciones comerciales en distintos lugares. “Aproximadamente, de lo que recibimos en denuncias judiciales, son seis damnificados, además de compras realizadas en varios comercios de esta ciudad capital y también en el interior del país”, explicó.

Crecen los delitos informáticos

Finalmente, Ávila advirtió sobre el avance del ciberdelito y el trabajo constante del área especializada.

“El ciberdelito va en aumento. Así como el delincuente se capacita, nuestra división también se prepara permanentemente para poder contrarrestar estas maniobras”, sostuvo.

La investigación continúa abierta y no se descarta la participación de más personas en la red de estafas.