El siniestro ocurrió entre las 14 y 15 horas del martes, cuando un incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en el barrio Juan Pablo II, en Río Gallegos. El fuego consumió la estructura de la casa y todas las pertenencias de la familia, que hoy solo conserva algunas pocas cosas que pudieron rescatar de entre los escombros.

En las últimas horas, personal del sector SUM del Municipio de Río Gallegos colaboró en el retiro de escombros y en la limpieza del lugar, ayudando a despejar lo que quedó del segundo piso y de las zonas más afectadas.

La casa por dentro. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“La verdad que la pérdida fue total, básicamente quedaron dos muebles, con eso te digo todo. El incendio empezó desde arriba, se derrumbó todo y afectó también la planta baja”, relató Sasha Gallardo, hija de la propietaria, en diálogo con La Opinión Austral.

Las fotografías del lugar, tomadas después del siniestro, reflejan el nivel de destrucción: techos caídos, paredes ennegrecidas y un escenario de pérdidas materiales absolutas.

Parte del living de la casa. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El origen del incendio

De acuerdo al testimonio de los damnificados, el fuego se habría originado por un caloventor que había quedado enchufado para calefaccionar el ambiente. “Mi mamá no tenía gas, entonces usaba un caloventor para calentar la casa. Lo dejó encendido porque mi hermana iba a venir, y cuando salió a trabajar, surgió todo esto. Se recalentó y esas fueron las consecuencias”, explicó Sasha.

Los bomberos confirmaron que ese artefacto habría sido la causa del incendio, que se propagó en cuestión de minutos por toda la vivienda.

Sasha en el operativo de limpieza en su domicilio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Una familia que necesita volver a empezar

La familia está compuesta por cinco personas. Su madre realiza viajes por aplicación, mientras que el padre es empleado municipal. “Dentro de todo, la gente se ha acercado a traernos ropa y preguntar si necesitábamos algo. En ese sentido, estamos muy agradecidos”, expresó la joven.

Sin embargo, destacó que lo más urgente ahora es conseguir materiales de construcción. “Ropa tenemos como para unos días, pero lo que hace falta son materiales. Estamos haciendo una colecta, una rifa y organizándonos para este fin de semana, con la esperanza de empezar a levantar algo”, contó.

Personal municipal de Río Gallegos con camiones y volquetes retirando escombros. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Campaña solidaria en marcha

Mientras los restos de la vivienda son retirados por seguridad, familiares, amigos y vecinos se sumaron a una campaña solidaria para colaborar con la reconstrucción.

“Ahora estamos sacando todo y van a derrumbar una parte del segundo piso que quedó inestable. Mañana vamos a recorrer los cenines y el sindicato para ver si podemos conseguir ayuda. Cualquier colaboración suma”, expresó Sasha.

Cómo colaborar

Quienes deseen aportar materiales, herramientas o donaciones económicas pueden comunicarse con la familia a los siguientes contactos:

2966-701083 / 2966-254475

Alias: mariana32.lemon