Un alumno de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal expresó el profundo dolor que dejó el ataque armado dentro del establecimiento, donde un adolescente mató a un compañero de 13 años e hirió a otros dos.

“No se va a poder olvidar nunca porque va a quedar ahí la muerte de nuestro compañero, sigo en shock”, afirmó el joven, cuya identidad se mantiene en reserva, al relatar cómo vivió el episodio en vivo por el medio Aire de Santa Fe.

El testimonio refleja el clima de conmoción que atraviesa a toda la comunidad educativa tras el violento hecho ocurrido durante el inicio de la jornada escolar.

Disparos en pleno acto escolar

El ataque se produjo mientras los alumnos se encontraban en el patio para el izamiento de la bandera. En ese contexto, un estudiante de entre 15 y 16 años sacó una escopeta que había ingresado oculta en un estuche de guitarra y comenzó a disparar.

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En un primer momento, muchos estudiantes no comprendieron lo que ocurría. “Pensábamos que estaban pateando puertas o que era otro ruido”, contó el testigo.

Sin embargo, tras los primeros disparos, la situación se volvió evidente y se desató una huida desesperada.

Corridas, gritos y desesperación

El joven relató que escapó junto a otros alumnos en medio del caos. “Salimos corriendo, saltamos los tapiales y no sabíamos para dónde ir”, explicó.

Las escenas dentro del colegio fueron de pánico absoluto: estudiantes rompieron ventanas, treparon muros y buscaron refugio como pudieron para evitar los disparos.

Ataque armado en una escuela de Santa Fe.

Incluso, dentro del establecimiento, una persona logró grabar el momento, donde se escuchan detonaciones y gritos, lo que da cuenta de la magnitud del episodio.

“Le pudo haber pasado a cualquiera”

El estudiante también hizo referencia a la víctima fatal, un compañero de 13 años. “Éramos amigos, nos afectó mucho. Le pudo haber pasado a cualquiera”, expresó.

Sus palabras reflejan la cercanía entre los alumnos y el impacto que generó la muerte dentro de un espacio cotidiano como la escuela.

Antecedentes que generan preocupación

En su testimonio, el joven también reveló que el agresor ya había manifestado conductas preocupantes. “Decían que amenazaba que los iba a matar, pero no le daban bola porque pensaban que era una broma”, sostuvo.

Este dato se suma a la investigación que busca determinar si existieron señales previas que pudieron haber anticipado el ataque.

Estado de los heridos y atención médica

Tras el tiroteo, dos adolescentes resultaron heridos por perdigones. Según confirmó el hospital de San Cristóbal, ambos se encuentran fuera de peligro.

Uno de ellos presentó lesiones en la cabeza y el tórax, mientras que el otro sufrió heridas en un brazo y el pecho. Además, varios alumnos fueron atendidos por cortes y golpes tras intentar escapar.

Investigación en curso y comunidad en duelo

El agresor fue detenido tras la intervención de personal escolar y policial, mientras la Justicia avanza para esclarecer cómo ingresó el arma al colegio y reconstruir la secuencia del ataque.

La ciudad de San Cristóbal, de unos 15.000 habitantes, permanece conmocionada. Las clases fueron suspendidas y el hecho reavivó el debate sobre la seguridad en las escuelas.

El testimonio de los estudiantes aporta una dimensión humana a la tragedia y deja en evidencia el profundo impacto emocional que marcará a toda una generación.