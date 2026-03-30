Un estudiante de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal brindó un crudo testimonio sobre el ataque armado que terminó con la muerte de un alumno de 13 años y dejó a otros dos heridos.

El joven, cuya identidad se preserva, contó que el episodio ocurrió mientras los alumnos se preparaban para el izamiento de la bandera. “Estábamos saliendo con tres amigos y escuchamos los disparos. Al principio creímos que estaban pateando puertas”, relató al medio Aire de Santa Fe.

Según su testimonio, recién después de varios disparos comprendieron que se trataba de un ataque con arma de fuego y comenzaron a escapar.

Disparos, confusión y una huida desesperada

El estudiante describió el momento como caótico y confuso. “En el tercer o cuarto disparo ya salimos corriendo”, explicó.

En medio del pánico, huyó junto a otros alumnos, incluso con chicos que no conocía. “Saltamos los tapiales y un hombre nos ayudó. Estábamos todos asustados”, señaló.

También indicó que no logró ver directamente al agresor, pero sí percibió el impacto de los disparos. “Vi el fuego del arma cuando disparó al piso. Pensamos que era una explosión”, agregó.

Antecedentes de amenazas que no se tomaron en serio

Uno de los puntos más alarmantes de su relato tiene que ver con el comportamiento previo del atacante. Según contó, algunos compañeros ya conocían actitudes violentas del agresor.

This browser does not support the video element.

“Decían que amenazaba que los iba a matar, que los iba a perseguir, pero no le daban bola porque pensaban que era una broma”, afirmó.

Estas declaraciones abren interrogantes sobre posibles señales previas que no fueron advertidas o no se consideraron de gravedad dentro del entorno escolar.

El impacto emocional en los estudiantes

El joven también describió el fuerte impacto psicológico que dejó el ataque. “Estoy muy nervioso, en shock. No lo podemos creer”, expresó.

Además, remarcó el dolor por la pérdida de la víctima, con quien compartía el ámbito escolar. “Éramos compañeros y amigos. Esto no se va a poder olvidar nunca”, sostuvo.

Ataque armado en una escuela de Santa Fe.

El testigo coincidió en que el ataque podría haber afectado a cualquier alumno. “Le pudo haber pasado a cualquiera”, señaló sobre el compañero fallecido.

Cómo ocurrió el ataque dentro del colegio

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el agresor —un alumno de entre 15 y 16 años— ingresó con una escopeta oculta en un estuche de guitarra.

El ataque se produjo en el patio del colegio, durante el acto escolar. Allí abrió fuego contra sus compañeros, lo que provocó una estampida generalizada.

Alumnos saltaron tapiales, rompieron ventanas y escaparon como pudieron, mientras otros se refugiaban dentro del establecimiento.

Investigación en curso y comunidad conmocionada

El agresor fue detenido tras la intervención de personal escolar y policial. Mientras tanto, la Justicia avanza para esclarecer cómo ingresó el arma y reconstruir la secuencia completa del ataque.

En paralelo, el hospital local confirmó que los dos adolescentes heridos evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro, aunque uno de ellos sufrió lesiones en la cabeza y el tórax.

La ciudad de San Cristóbal, de unos 15.000 habitantes, permanece conmocionada por el hecho. El testimonio de los الطلاب aporta una dimensión clave sobre lo ocurrido dentro de la escuela y refuerza la necesidad de analizar las señales previas y las condiciones de seguridad en el ámbito educativo.

Leé más notas de La Opinión Austral