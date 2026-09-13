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A través de la Superintendencia de Bomberos se dio a conocer que el personal intervino en tres situaciones registradas en distintos puntos de Santa Cruz, con operativos en las localidades de Perito Moreno y Río Gallegos.

En Perito Moreno, efectivos de la División Cuartel 12° acudieron a una estancia ubicada sobre la ruta provincial N° 45, donde se había iniciado un foco de incendio sobre pastura.

El procedimiento se desarrolló entre las 17:24 y las 18:20. Los bomberos trabajaron en la extinción y sofocación manual del fuego mediante herramientas de sapa, hasta controlar por completo el foco.

Durante la intervención se notificó al encargado rural y se articuló el trabajo con la Comisaría local. Finalmente, el incendio quedó controlado sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales.

La intervención en la capital provincial. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Contingencia eléctrica en Río Gallegos

En Río Gallegos, la División Cuartel Segunda intervino tras una alerta por un posible siniestro en un transformador eléctrico ubicado en la intersección de José Ingenieros y Bonani.

El operativo se realizó entre las 20:35 y las 20:57. Al llegar, el personal constató que el foco ya se encontraba extinguido. Durante la inspección se detectó daño por temperatura en una de las fases del transformador, por lo que se procedió a resguardar preventivamente el sector.

Ante la situación, se solicitó la presencia de personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), que se hizo cargo de la reparación técnica del equipo.

El área quedó asegurada, sin personas lesionadas ni riesgo operativo. Luego de finalizar las tareas preventivas, la dotación regresó a la base sin novedades.

El caso que ocurrió en la ciudad de Río Gallegos. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Incendio intencional en una construcción abandonada

La tercera intervención tuvo lugar en una construcción abandonada ubicada en Lola Mora y Mansilla Yáñez, también en Río Gallegos.

En ese lugar, personal de la División Cuartel Primera sofocó un foco de incendio sobre residuos. Para controlar la situación se utilizó una línea devanadera, con la que se realizaron tareas de extinción y enfriamiento.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Sexta. De acuerdo con la información de Bomberos, el origen del fuego fue intencional.

La intervención finalizó sin personas lesionadas y permitió controlar el foco dentro de la construcción abandonada.