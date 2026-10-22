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El fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que otorgó la inmediata excarcelación de Roberto Neil, tras revisar la condena a 11 años de prisión dictada por el homicidio de Franco Cuevas en una concesionaria de Río Gallegos, desató una verdadera ola de indignación, dolor y sospechas institucionales.

La familia de la víctima no solo sufrió el impacto de la sorpresiva resolución judicial, sino que se enteró del vuelco de la causa a través de las redes sociales antes de recibir cualquier notificación oficial. Ante esta situación, Carla Cuevas, hermana de Franco, brindó un testimonio desgarrador y explosivo ante los micrófonos del móvil de LU12 AM680, la decana de la Patagonia, denunciando pactos espurios, corrupción en los estrados judiciales y convocando a una marcha masiva en pleno centro de la capital provincial.

Franco Cuevas, la víctima fatal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el diálogo, la mujer detalló la profunda desorientación que atravesaron cuando las placas informativas inundaron las plataformas digitales sin que la querella hubiera sido notificada por los canales institucionales correspondientes. “Lamentablemente nos enteramos a través de las redes sociales porque, cuando nos acercamos al estudio, recién estaba llegando la notificación. Ellos la utilizan a través de un número electrónico, recién le estaban avisando y esto ya estaba sucediendo en las redes. Nosotros no fuimos notificados de nada. La verdad es que estábamos descolocados, no podíamos entender qué estaba pasando. Lo primero que hicimos fue acercarnos al estudio de (Jorge) Trevotich, y preguntar si él estaba en conocimiento de todo lo que estaba aconteciendo, de lo que supuestamente habían sacado los diarios por vía Facebook, y nos dijo que él no estaba ni enterado. Cuando empezamos a buscar si le habían presentado algún escrito, ahí fue cuando le llegó el mensaje u oficio notificándolo de lo que habían determinado en la cámara”, relató con indignación.

La víctima, el pasillo donde ocurrió el hecho y el acusado. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Consultada sobre las medidas de fuerza o acciones legales que impulsará el entorno familiar ante lo que consideran un grave atropello judicial, Carla ratificó que apelarán el pronunciamiento una vez que se conozcan los fundamentos de la corte provincial.

Roberto Neil siendo abrazado por sus seres queridos tras la audiencia. FOTO: JOSÉ SILVA7LA OPINIÓN AUSTRAL

“Sí, por supuesto que sí. Estamos esperando ahora a que le den la información, porque según ellos todavía no la tienen hasta el 10 o antes del 10. Aparentemente puede ser que le avisen al abogado. Nosotros tenemos la intención de recursar y estamos en total desacuerdo con lo que están manipulando por parte de la justicia. Yo no creo que un ciudadano común tenga la potestad de movilizar a un juez. Acá se interpreta manipulación por parte de los jueces y de él, o corrupción; ellos en algo están comprometidos. ¿Por qué tomaron esa misma determinación con él que es un homicida? No nos olvidemos que él tomó la decisión de quitarle la vida a mi hermano. No fue en defensa propia, porque en defensa propia hubiera sido un tiro; él ejecutó cinco disparos sobre la vida de mi hermano. ¿Por qué él tiene prioridades siendo un ciudadano común y corriente? ¿Qué lo diferencia de otros presos, que es un empresario? ¿Cuáles son los beneficios que él tiene por ser Roberto Neil?”, cuestionó con vehemencia.

En ese mismo sentido, la hermana del joven extinto arremetió contra la figura de la legítima defensa esgrimida por la defensa de Neil y criticó los cómputos temporales que derivaron en su excarcelación. “Es increíble. Lo que más me da terror y asco es la injusticia que se sufre. Los jueces tienen que juzgar como corresponde, basándose en la ley y en un expediente donde profesionales trabajaron con argumentos que avalan que él tiene que estar preso. Hoy es un terror para la sociedad que él esté en libertad. Queremos saber bajo qué concepto y fundamento le dan la libertad con carácter urgente, diciendo que estuvo preso 3 años cuando lleva solo 11 meses en prisión. Desde el 2 de junio de 2023, cuando mató a mi hermano, gozó de total libertad”, aseveró en LU12 AM680.

Una de las paredes de lo que quedaba de la casa de los Cuevas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin rodeos, la entrevistada sugirió la existencia de arreglos económicos detrás de la imprevista resolución del máximo tribunal santacruceño. “Consideramos que es una corrupción y manipulación terrible. ¿Cuántos millones han pagado para que quede en libertad a menos de un año de ser condenado a 11 años? Cualquier persona con lógica puede deducir qué está pasando acá. Esto es algo increíble que da vergüenza en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz”, denunció visiblemente alterada.

Algunas de las pintadas que, en su momento, se hicieron en el frente de la concesionaria. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El drama de la familia Cuevas no se agota en el estrado penal. Carla repasó el calvario que padece su núcleo íntimo desde el fatídico 2 de junio de 2023, exponiendo el cuadro de vulnerabilidad al que fueron sometidos en paralelo a las audiencias de juzgamiento. “En el 2023, el 2 de junio, él le quita la vida a mi hermano, pero esto comenzó tiempo antes con la insistencia de que nos teníamos que ir. Mi mamá atraviesa una angustia terrible, no se ha recuperado del dolor y tiene insomnio, no duerme y ha bajado mucho de peso. Perdió a su hijo por la malicia de Roberto Neil. Además, el mismo día del juicio cuando lo condenaban, se libró una orden de desalojo contra nosotros. Mientras llorábamos por el juicio, estábamos levantando las cosas para irnos a la calle. Es irrazonable e inexplicable lo que nos toca vivir”, rememoró sobre la crueldad del proceso.

El día del hecho hubo enfrentamientos entre vecinos y la Policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el tramo final del diálogo con la Decana de la Patagonia, Carla apuntó de manera directa contra la figura del comerciante libre y renovó su pedido de condena ejemplar. “Son gente maliciosa que disfruta de la maldad. Lo único que hacen es trabajar con la corrupción y comprar a los jueces con plata. Roberto Neil es un asesino y delincuente. Mató a mi hermano y hoy goza de estar libre. Deseo con el corazón que caiga sobre él todo el peso de la ley. Le dieron 11 años de prisión y a los 11 meses le dan la libertad. Eso es corrupción y da miedo estar en Río Gallegos y en Santa Cruz”, concluyó, antes de realizar una convocatoria pública abierta a toda la ciudadanía: “Y también quiero decir rapidito que mañana viernes 23, la hija de mi hermano (mi sobrina) está organizando una movilización a partir de las 15:30 en la Plaza San Martín. Es una forma de manifestar nuestro pedido a gritos de justicia”.

Cómo se llegó a la liberación

El abogado Alejandro Ruggero había sido entrevistado por LU12 AM680 tras la liberación de su cliente. En ese diálogo, el letrado había explicado que,durante la exposición de los alegatos en la máxima instancia judicial, la contundencia de la fundamentación técnica encontró un punto de convergencia con la postura de la vindicta pública provincial, lo que derivó en la inmediata excarcelación del imputado. “Eso se argumentó con tanta contundencia que el señor procurador, Eduardo Sosa, acompañó el planteo más allá de que consideró uno de los votos de la sentencia de la Cámara Penal de Jorge Yance en cuanto que preveía un exceso en la legítima que prevé una pena muchísimo menor. Ahí, obviamente por un criterio de la Corte Suprema, él estableció la misma pena que había previsto Yance en Cámara, que era 2 años de prisión. Hay un fallo de la Corte que obliga, en este caso ahora al tribunal a no superar esa pena y como ya llevaba casi 3 años detenido, solicité la inmediata libertad, lo cual así sucedió. Pero repito, las cosas quedan planteadas de esta forma. Yo como defensor solicité la absolución, pero eso se va a resolver el 17 de noviembre. Sosa, por su parte, dijo: ‘Bueno, sí hubo legítima defensa, pero Neil se excedió, digamos, más de la cuenta’”, detalló Ruggero en LU12 AM680.

Ese punto sería crucial para entender que, el voto de Jorge Yance en disidencia en primera instancia, fue el “caballito de pelea” de la defensa para revertir el estado de privación de la libertad del comerciante. De igual manera, se aguarda por el próximo 17 de noviembre cuando se conozcan los fundamentos que encontró el Tribunal Superior de Justicia para cambiar la calificación.