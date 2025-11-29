Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento ataque se registró este sábado por la tarde en el barrio Fátima de Río Gallegos. En redes sociales comenzó a circular un impactante video que muestra el momento en que un grupo de hombres agrede a un joven. Las imágenes revelan cómo la víctima corre por una calle hasta que es alcanzada por varios agresores, quienes lo golpean y luego lo hieren con lo que sería un arma blanca, todo frente a un niño.

Según precisaron fuentes policiales, alrededor de las 18:50, efectivos de la División Comisaría Segunda acudieron a un requerimiento en la intersección de Ameghino y Pasaje Coronel Villegas, donde se alertaba sobre la presencia de una persona herida.

Al arribar, constataron que un menor de 16 años se encontraba inconsciente y con heridas sangrantes en la vía pública. De inmediato, solicitaron la presencia de un móvil sanitario, cuyo personal procedió a evacuar y trasladar al joven para su atención médica.

En el lugar, un grupo estimado de cuarenta vecinos indicó que el menor habría sido agredido con un elemento contundente por varias personas, todas domiciliadas en un sector cercano. Ante esta información, la policía inició las diligencias preliminares de inspección ocular.

Durante esas tareas, los vecinos se dirigieron hacia el domicilio de los señalados, donde se registraron daños en cristales y aberturas. La situación generó un escenario de tensión que requirió intervención policial para restablecer el orden, prevenir nuevos daños y garantizar la continuidad de las actuaciones.

Dadas las circunstancias y el entorpecimiento de la labor, se gestionó autorización judicial para ingresar al inmueble y proceder a la aprehensión de los presuntos involucrados. El Juzgado de Instrucción Nº 3 otorgó el permiso; sin embargo, no fue necesario utilizarlo, ya que los ocupantes de la vivienda salieron voluntariamente y se entregaron.

En total, cinco individuos fueron trasladados a la dependencia para realizar las actuaciones correspondientes. Tras la evaluación judicial y considerando que dos de ellos eran menores, intervino el Juzgado Penal Juvenil, que dispuso que los tres mayores permanecieran detenidos una vez cumplidos los plazos legales. Las actuaciones continúan en curso y se ampliará la información conforme lo permitan las instancias judiciales.

