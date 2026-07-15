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Un devastador incendio destruyó por completo las oficinas administrativas de una empresa de transporte y alquiler de camiones y camionetas en Río Gallegos, en un hecho que ahora es investigado por las autoridades provinciales. Mientras los peritos trabajan para establecer el origen del fuego, los propietarios de la firma sostienen que el siniestro fue intencional y difundieron imágenes captadas por las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar al presunto autor.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el episodio ocurrió cerca de la medianoche, cuando gran parte de la ciudad seguía el partido de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. En ese contexto, alrededor de las 23:50, se recibió el aviso de una emergencia en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Ángel Vicente Peñaloza y Esteban Maradona, donde funcionan las oficinas administrativas de la empresa.

La magnitud del incendio obligó a una rápida respuesta de los organismos de emergencia. Desde la División Cuartel 1° de Bomberos se despachó inmediatamente el móvil de ataque, mientras que pocos minutos después se incorporó al operativo el camión cisterna de la División Cuartel Central, cuya función fue garantizar el abastecimiento permanente de agua para combatir las llamas.

El misterioso conductor señalado por los propietarios de la empresa. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron una escena de extrema complejidad. El fuego había tomado completamente la estructura destinada a las tareas administrativas de la empresa y avanzaba con gran intensidad, comprometiendo la totalidad del edificio.

Durante varios minutos, las dotaciones trabajaron para controlar el foco ígneo e impedir que las llamas se propagaran hacia otros sectores del predio o a construcciones linderas. Sin embargo, la violencia del incendio provocó pérdidas materiales prácticamente totales en el inmueble.

Según informaron las autoridades, la estructura sufrió daños generalizados como consecuencia de la elevada temperatura alcanzada durante el siniestro, dejando inutilizadas las instalaciones donde se desarrollaban las actividades administrativas de la empresa.

Una vez extinguido el fuego, comenzaron las tareas periciales destinadas a determinar cómo se originó el incendio y si existieron elementos que permitan establecer la existencia de una acción intencional.

Mientras la investigación avanzaba en el plano judicial y pericial, los propietarios de la firma realizaron una fuerte denuncia pública a través de las redes sociales.

En un comunicado difundido durante las últimas horas, los damnificados aseguraron que el incendio habría sido provocado deliberadamente y señalaron que las cámaras de seguridad registraron el momento en que una persona, que se desplazaba en un cuatriciclo, presuntamente inició el fuego.

Las llamas apoderándose del lugar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

“El sábado 11 de julio, a las 23:50 horas, durante el partido de Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, nuestra oficina administrativa fue incendiada de manera intencional“, expresaron en la publicación.

Además, indicaron que las imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia muestran a una persona circulando en un cuatriciclo, a quien atribuyen la autoría del hecho. Ese material ya comenzó a circular en redes sociales con el objetivo de facilitar su identificación.

Con el propósito de obtener información que permita avanzar en la causa, los propietarios anunciaron el ofrecimiento de una recompensa para quienes aporten datos que conduzcan a identificar al responsable.

En el mismo mensaje solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que pueda reconocer al individuo registrado por las cámaras, al cuatriciclo utilizado o que posea información relevante se comunique con ellos.

La publicación fue ampliamente compartida por vecinos de Río Gallegos y generó numerosas reacciones de solidaridad hacia la empresa afectada, además de reabrir el debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y prevención frente a este tipo de hechos.

La firma damnificada desarrolla actividades vinculadas al transporte y al alquiler de camiones, camionetas y otros vehículos, por lo que la destrucción de sus oficinas representa un fuerte impacto operativo y económico, más allá de las pérdidas materiales ocasionadas por el incendio.

Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente que el origen del fuego haya sido intencional y aguardan los resultados de las pericias técnicas que se realizan sobre el inmueble. Esas actuaciones serán determinantes para establecer si el incendio fue consecuencia de un hecho accidental o de una maniobra deliberada, como sostienen los propietarios.