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La búsqueda de José (12) y Leo (10), los dos hermanitos desaparecidos en Palermo Aike continúa este martes con un operativo conjunto de la Policía, Prefectura, Bomberos y otras áreas provinciales, además de perros de rastreo.

El Gobierno de Santa Cruz destacó que el trabajo se inició apenas se dio el alerta el domingo y continúa desplegándose con más personal y equipamiento. Este martes temprano con buzos que avanzaron por etapas ya que las tormentas, la lluvia intensa y los rayos obligaron a interrumpir las tareas en el agua durante la jornada anterior. Así lo informó el jefe de Policía de Santa Cruz, comisario General Diego Agüero.

Tapa de La Opinión Austral del martes 27 de octubre de 2026. busqueda de dos hermanitos en Palermo Aike

Desde el primer momento, el gobernador Claudio Vidal dispuso que se pongan a disposición todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para fortalecer el operativo de búsqueda, estableciendo como prioridad la localización de los dos niños.

Reunión y planificación de las autoridades a cargo de la búsqueda en Palermo Aike.

“Desde el día domingo venimos trabajando en la búsqueda intensa de estos dos menores de edad. Lamentablemente, una situación difícil para todos, pero, seguimos trabajando acá de forma conjunta con los ministerios de Desarrollo, de Salud, enfermería, Prefectura, Policía, Bomberos”, declaró Agüero al referirse al despliegue.

Familia presente y el ofrecimiento de ayuda

Agüero indicó que la familia de los chicos permanecía en el lugar junto con amistades o conocidos, a la espera de novedades. “Permanecen en la cercanía a la expectativa de alguna novedad”, sostuvo.

También agradeció la colaboración y los mensajes de apoyo, aunque pidió que las tareas siguieran bajo la coordinación de las instituciones que ya intervenían.

El comisario aclaró que la recomendación de no acercarse no respondía a un rechazo a la ayuda, sino a que la presencia de más personas podía afectar el trabajo de los equipos. “no es que no queramos que vengan otras personas, pero por ahí perjudicaría el trabajo del personal policial y de las otras entidades que están trabajando”, afirmó finalmente, el jefe de Policía.

El operativo de búsqueda

El jefe de la Policía de Santa Cruz explicó que las tareas de este martes empezaron a las 6 de la mañana, con reuniones iniciales y una nueva distribución de los equipos en distintos sectores. El objetivo, señaló, fue cubrir lugares que todavía no habían sido revisados.

“Reiniciamos a las 6 de la mañana de este martes, con las primeras luces del día”, explicó el Jefe y aclaró que se distribuyó a la gente (más de 120 personas) “en los distintos sectores para abarcar lugares donde no estuvimos antes”, dijo.

Las tareas se ajustan, según las novedades que se van dando: “La planificación se va dando momento a momento, de acuerdo a las novedades y a los indicios que nos van dando los canes o la gente que aparece en las cercanías, algún lugareño, alguien que nos pueda dar algún otro dato de interés, y en base a eso vamos realizando planificaciones nuevas”, explicó.

Cabe recordar que la búsqueda de los dos hermanos que fueron atrapados por la corriente en Palermo Aike ya sumó refuerzos en los días previos. Agüero señaló que Prefectura se incorporó el lunes y que las Fuerzas evaluaban cada jornada qué apoyos adicionales podían necesitar. Sobre la posibilidad de sumar una sonda para reforzar el trabajo, mencionó afirmó que el operativo buscaba incorporar tecnología y conocimientos especializados. “Lo que se busca es sumar tecnología y o personas con algunos conocimientos diferentes de los que tenemos nosotros, siempre en busca de ayuda”, sostuvo.

Perros, prendas y trabajo de buceo

Los perros ya participan en el operativo desde el lunes. Según explicó el jefe de Policía para su tarea se solicitaron prendas de los menores, que sirven como referencia para el rastreo.

“Desde ayer lunes están trabajando los canes, y sí, obviamente, las prendas es lo primero que se pide, porque es el indicio con el que trabajan los perros”, detalló.

En cuanto a los buzos, Agüero precisó que el trabajo se desarrolla ordenadamente y depende de las condiciones meteorológicas. “El trabajo de los buzos es por etapas y también influye mucho el clima. Por ejemplo, ayer, como consecuencia de las tormentas que hubo, había rayos y por una cuestión de seguridad, el personal tuvo que abandonar lo que es trabajo en el agua. La lluvia fue intensa, así que tuvimos que abandonar un poco antes, pero hoy martes se inició de nuevo de forma temprana, y el buceo continúa”, señaló.