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La caída de un cable de alta tensión motivó una rápida intervención de Bomberos en Río Gallegos. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, en la intersección de Defensa y 19 de Diciembre.

Personal de la División Cuartel Central (M-290) acudió al lugar y estableció un perímetro preventivo para evitar riesgos eléctricos a terceros. El operativo se desarrolló entre las 03:20 y las 03:50.

Los bomberos trabajaron en conjunto con efectivos de la Comisaría Sexta y operarios de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Una vez resguardada el área, la intervención quedó a cargo del personal del servicio eléctrico y la dotación regresó a la base.

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