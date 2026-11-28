Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tres allanamientos realizados durante la madrugada de este sábado en el barrio Los Pinos de Caleta Olivia derivaron en el secuestro de cocaína, marihuana, una planta de cannabis, una balanza digital y 50 municiones calibre .22. Las diligencias se concretaron en el marco de una investigación por un robo ocurrido durante esta semana en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Los procedimientos fueron ejecutados alrededor de la 1:20 por personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, en cumplimiento de tres órdenes de allanamiento libradas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de esa ciudad.

Una de las bolsas con cogollos incautada.

Las medidas se realizaron en tres domicilios ubicados en el barrio Los Pinos: dos viviendas de la calle San Luis, identificadas con los números 127 y 128, y una tercera propiedad situada sobre calle Santa Fe al 152.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron 50 cartuchos íntegros calibre .22 y sustancias que, de acuerdo con los primeros registros policiales, totalizaron 20,5 gramos de cocaína y 250 gramos de material vegetal compatible con cannabis.

Cocaína, marihuana y una planta

Uno de los procedimientos, realizado en la vivienda de calle San Luis 127, permitió precisar el hallazgo de distintas sustancias y elementos vinculados con su posible manipulación.

Según el informe de intervención, en ese domicilio encontraron un envoltorio de nylon transparente con una sustancia blanquecina compacta. El pesaje determinó 20,5 gramos y el test orientativo de campo dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Cocaína secuestrada.

También secuestraron una bolsa con cogollos de cannabis en proceso de secado, que pesó 184 gramos, y otra bolsa con material vegetal, cuyo peso fue de 66 gramos. Ambas muestras arrojaron resultado positivo para cannabis en las pruebas realizadas.

A esos elementos se sumó una planta de porte bajo, hojas anchas y sumidades floridas, que se encontraba en estado húmedo y conservaba una raíz de gran tamaño. Además, los investigadores incautaron una balanza digital de bolsillo.

Por disposición del fiscal interviniente, Agustín De Caro, los elementos quedaron secuestrados y bajo resguardo de la División de Investigaciones, con la correspondiente cadena de custodia.

Investigación por un robo

La intervención se originó en una causa judicial por un robo denunciado durante la presente semana en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta. A partir de las órdenes emitidas por el juzgado, los investigadores desplegaron los procedimientos de manera simultánea en los tres domicilios.

Para concretar las diligencias se contó con la colaboración de efectivos de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, la División Guardia Infantería Caleta Olivia, la Unidad de Prevención Barrial y la División Narcocriminalidad Caleta Olivia.

Los procedimientos fueron encabezados por la División de Investigaciones de Caleta Olivia.

Los hallazgos de estupefacientes y municiones quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes, con intervención de las autoridades judiciales y fiscales. El parte policial no informó sobre personas detenidas ni precisó si los elementos secuestrados guardan relación directa con el robo que dio origen a los allanamientos.