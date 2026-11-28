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El procedimiento se realizó durante la noche del 27 de noviembre en dos puntos de la localidad, con participación de distintas dependencias policiales y personal de Tránsito Municipal. También detectaron cannabis debajo de los asientos de un colectivo de la empresa Sportman y notificaron a una persona que tenía una medida cautelar vigente.

Un amplio operativo preventivo conjunto se desplegó durante la noche del 27 de noviembre en Puerto San Julián, con controles vehiculares, identificación de personas e inspecciones en la terminal de ómnibus. Como resultado, se secuestraron diez vehículos, se labraron nueve actas de infracción y se detectó una pequeña cantidad de cannabis en el interior de un colectivo.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, en conjunto con la Dirección de Tránsito Municipal. También participaron efectivos de distintas dependencias policiales de la localidad y de la región.

Uno de los puntos de control estuvo ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Piedrabuena, donde los efectivos inspeccionaron 70 vehículos e identificaron a 183 personas. Estas últimas fueron verificadas a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

En ese sector se labraron nueve actas de infracción y se procedió al secuestro de diez vehículos por falta de documentación y casos de alcoholemia positiva. Además, dos personas fueron aprehendidas por infracciones contravencionales y trasladadas a la Comisaría Primera. Ambas recuperaron la libertad una vez cumplidos los plazos legales.

Cannabis en un colectivo

El segundo punto de control se estableció en la terminal de ómnibus de Puerto San Julián. Allí se inspeccionaron seis colectivos de corta y larga distancia y se controló a 128 pasajeros.

Durante las consultas realizadas mediante el sistema SIFCOP, los efectivos detectaron a una persona que registraba una medida cautelar vigente, por lo que procedieron a notificarla.

Además, durante la inspección de una unidad de la empresa Sportman, los canes biodetectores de narcóticos realizaron una marcación pasiva en los asientos 35 y 36. Al revisar el sector señalado, los efectivos encontraron una sustancia vegetal debajo de ambos asientos.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada C.O. y se procedió al secuestro del material. Posteriormente, la sustancia fue sometida a un test orientativo que arrojó resultado positivo para Cannabis Sativa, aunque se trataba de una cantidad escasa.

Participación de distintas dependencias

Del operativo participaron el Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, la División Narcocriminalidad de Puerto San Julián, la Sección Canes K9 —con los perros Enzo, Anubis, Aika, Saya y Bruno—, la División de Investigaciones de Puerto San Julián y la División Trata de Personas Zona Centro.

También colaboraron las Comisarías Primera y Segunda de la localidad y la Dirección de Tránsito Municipal. El procedimiento formó parte de las tareas preventivas y de control desplegadas en la zona, con intervenciones tanto en la circulación vehicular como en el transporte de pasajeros.