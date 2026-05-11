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La Policía de Santa Cruz confirmó este domingo la detención de Silvia Benites y de su pareja, identificada como Nahuel Muntrion, en la provincia de La Pampa, mientras se desplazaban fuera de Santa Cruz en el marco de la causa por estafas que se investiga en Río Gallegos.

La información fue difundida por la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, a través de la Dirección General de Investigaciones y la División Cibercrimen de Río Gallegos. Según detallaron, la medida fue ordenada por el Juzgado interviniente a cargo del juez Gerardo Giménez, luego de que trascendiera públicamente que los acusados habían abandonado la capital santacruceña.

De acuerdo al parte oficial, la Justicia dispuso tareas investigativas para localizar primero un Fiat Cronos y luego establecer el paradero de Benítes y su pareja, quienes finalmente fueron ubicados mientras circulaban en una Ford EcoSport gris.

El operativo

La División Cibercrimen inició distintas tareas de campo y tomó declaraciones testimoniales, entre ellas la del conductor del Fiat Cronos mencionado en la investigación. A partir de esos datos, se solicitó colaboración a distintas fuerzas policiales de la Patagonia para intentar localizar a los sospechosos.

Además, se realizaron verificaciones sobre posibles domicilios de familiares en las provincias de Buenos Aires y Corrientes, ya que, según informó la Policía, los involucrados no contaban con autorización judicial para salir de Santa Cruz.

Pasadas las 00:10 horas, efectivos policiales de Santa Rosa, La Pampa, informaron que ambos habían sido encontrados y demorados. Tras ser notificado, el juez interviniente dispuso la detención de Benítes y el secuestro del vehículo en el que se movilizaban. Según pudo saber La Opinión Austral, la EcoSports en la que viajaban pertenece a una mujer de apellido Sánchez.

La causa continúa bajo investigación y se aguardan nuevas medidas judiciales.

La publicación en redes sociales que anticipó la fuga

Horas antes de que se confirmara la detención, comenzó a circular en redes sociales mensajes y videos en donde se advertía que estaban cargando bolsas en un vehículo sobre la calle 9 de Julio N° 85, en el acceso al Edificio de la Galería Sur 1 de Río Gallegos. Varios damnificados advirtieron publicamente que presuntamente intentaba abandonar Río Gallegos con destino a Corrientes.

En la publicación, una denunciante sostuvo que existían “comprobantes, transferencias, préstamos y muchas familias afectadas esperando respuestas”, además de reclamar una intervención rápida de la Justicia y mostró conversaciones de WhatsApp en donde supuestamente la acusada de estafar por montos millonarios buscaba un transporte para una mudanza de larga distancia.

El posteo se viralizó mientras avanzaban las tareas de búsqueda y coincidió con las versiones sobre la salida de los acusados de la provincia.

La causa por las estafas millonarias

La investigación se inició semanas atrás y está vinculada a maniobras denunciadas por múltiples damnificados de Río Gallegos. Según informó anteriormente La Opinión Austral, la principal acusada habría utilizado datos personales de terceros para acceder a dinero y realizar operaciones mediante billeteras virtuales.

Los investigadores sostienen que Benítes se hacía pasar por funcionaria pública o vinculada a organismos estatales y privados para obtener información sensible de las víctimas.

En allanamientos realizados en un departamento del edificio Galería Sur 1, la Policía secuestró dispositivos electrónicos y distintos elementos considerados de interés para la causa.

La Justicia también analiza compras realizadas en comercios de Río Gallegos y otras ciudades del país. Parte de los elementos secuestrados habrían sido adquiridos recientemente en Buenos Aires.