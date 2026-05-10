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La Policía de Santa Cruz lleva adelante un allanamiento en una vivienda abandonada ubicada sobre calle Sarmiento al 300, casi Pellegrini, en pleno centro de Río Gallegos, en el marco de la investigación por la desaparición de Aníbal Cepeda. El procedimiento ocurre horas después del hallazgo de un cuerpo en los departamentos abandonados de la Costanera local, que según trascendidos pertenecería al jubilado de 72 años desaparecido desde el 20 de abril.

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo se desarrolla en una histórica propiedad lindera al Club de Leones, un domicilio que actualmente se encuentra abandonado y que había sufrido incendios en dos oportunidades durante enero y marzo de este año.

En el lugar trabaja personal policial y de distintas áreas investigativas, mientras continúan las actuaciones ordenadas por la Justicia para reconstruir los últimos movimientos de Cepeda y avanzar en el esclarecimiento del caso.

El allanamiento se da tras el hallazgo de un cuerpo en un edificio abandonado

El procedimiento ocurre luego de que durante la madrugada de este domingo se encontrara un cuerpo en los departamentos abandonados ubicados sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en la zona de la Costanera de Río Gallegos.

Según trascendió el cadáver pertenecería a Aníbal Cepeda, aunque la identidad aún debe ser confirmada oficialmente mediante la autopsia correspondiente.

Aníbal Cepeda de 72 años está desaparecido desde el 20 de abril pasado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La investigación tomó un nuevo impulso tras la detención de Marcelo Curtti, quien habría aportado datos clave para los operativos realizados durante las últimas horas.

Una vivienda histórica de Río Gallegos

La casa allanada perteneció a Jesse Aldridge, reconocido pionero de la floricultura en la región.

Su jardín, considerado durante años un patrimonio natural de la ciudad, se convirtió en un sitio de interés para turistas, investigadores, estudiantes de botánica y vecinos aficionados a la jardinería.

Con el paso del tiempo, la propiedad quedó abandonada y fue escenario de distintos hechos, entre ellos incendios registrados a comienzos de este año. Ahora, el inmueble vuelve a estar en el centro de la escena por su posible vínculo con la investigación del caso Cepeda.