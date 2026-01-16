Este sábado se cumplirá una semana sin conocerse el paradero de Gabriel Mileca, el vecino de 42 años que prestaba funciones en Distrigas y de quien nada se sabe luego de que abandonara por sus propios medios el Centro de Salud Mental de Río Gallegos.

Tal como lo informó La Opinión Austral de manera exclusiva, la última pista sobre el paradero de Mileca, padre de tres hijos de distintas parejas, ocurrió el mismo sábado, cuando tomó un taxi cerca del Hospital Regional y fue trasladado hasta las inmediaciones de la construcción del Camping Provincial, en las afueras de la capital de Santa Cruz, cerca de la Escuela de Policía.

Desde aquel momento, entre las 10 y las 11 de la mañana, Mileca no fue visto nuevamente, aunque existen versiones sobre un presunto registro fílmico y un testimonio que darían cuenta del ingreso del vecino a las frías aguas de la costanera.

El can Pampa durante la diligencia. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Si bien la familia de Mileca sostuvo que hubo demoras vinculadas a los tiempos de los rastrillajes, desde las fuerzas de Seguridad indicaron que se pusieron a disposición numerosos recursos para encontrar al vecino, desde cadetes de la Policía de Santa Cruz hasta fuerzas federales, siempre con la colaboración desinteresada de vecinos de la comunidad.

Gabriel es muy querido en la comunidad y, además de ser un trabajador reconocido por sus pares tras su paso por Pesca Continental y Vialidad Provincial, es runner, por lo que sus colegas no dudaron en sumarse a los rastrillajes.

Una panadería donde se colocó la foto y los datos de Mileca. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La familia de Mileca también cuestionó los recursos aportados por el Estado, aunque destacó el acompañamiento de la comunidad. Mientras se habló de drones que “parecían celulares que se volaban con el viento”, tal como lo expresó Susana Gugliermo, su pareja, también se valoró la solidaridad de vecinos que aportaron equipos de mayor tecnología.

La causa se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción N°3, de turno este mes y a cargo de Gerardo Giménez, quien esta semana se reunió con Susana para interiorizarse sobre los avances de la investigación.

En medio de estos días de angustia, la familia Mileca atravesó un contratiempo cuando fue demorada por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) tras ingresar a terrenos de la Fuerza Aérea, cerca del Industrial N°6, en las afueras de Río Gallegos; algo que sumó más angustia a los seres queridos del hombre.

El juez Gerardo Giménez, está a cargo de la instrucción de la causa. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Más allá de las tareas realizadas a lo largo de la costa de la ciudad, teniendo en cuenta el punto cero donde habría sido visto por última vez Mileca y la posibilidad de que, valiéndose de sus conocimientos de pesca y mareas, hubiera cruzado el agua, también se efectuaron inspecciones del otro lado de la costa.

En el mismo sentido, cadetes de la Policía de Santa Cruz se sumaron a los rastrillajes en distintas zonas de la ciudad. Según pudo saber La Opinión Austral, Mileca reside en el barrio Ayres Argentinos, lejos del lugar donde fue visto por última vez, aunque durante la jornada del jueves surgieron novedades que podrían dar un giro a la investigación.

En junio del 2023, parte de los 400 Departamentos se incendió. Apenas a metros del lugar donde se detectó el indicio de la presencia de Mileca. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber este diario, un perro policía halló rastros de Gabriel Mileca en el barrio 400 Departamentos. Un operativo K9 permitió confirmar que el vecino desaparecido estuvo en un monoblock céntrico, a partir de una marcación positiva realizada por un perro especializado en rastro específico. El procedimiento se desarrolló bajo estrictos protocolos técnicos, señalaron desde Bomberos, y aportó un dato concreto a la causa.

En esta oportunidad, el operativo estuvo a cargo del subcomisario Cussi, junto a su equipo y al can “Pampa”, entrenado para el seguimiento de rastro humano individualizado. La zona de intervención correspondió al área céntrica de la ciudad, con foco en el barrio 400 Departamentos, donde se habían definido puntos de interés para la investigación.

Para iniciar el rastreo se aplicó la técnica de olor primario, uno de los métodos más precisos en búsquedas K9. Se utilizó una prenda perteneciente a Gabriel Mileca, previamente secuestrada, lo que permitió obtener un patrón olfativo confiable.

Un carro de comidas con el flyer de Mileca. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante todo el procedimiento se garantizó la cadena de custodia, evitando cualquier tipo de contaminación ambiental que pudiera alterar el trabajo del can o generar falsos positivos, un aspecto clave para la validez técnica del hallazgo.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que podría tratarse de un rastro antiguo, aunque la incertidumbre crece, ya que estos indicios se degradan con el tiempo y por las inclemencias climáticas. Cabe recordar que desde la desaparición de Mileca se registraron varias lluvias en la ciudad. Este diario pudo saber que familiares del hombre viven en la zona y que él podría haber pasado por allí en algún momento. Sin embargo, no hay información confirmada sobre cámaras de seguridad que lo hayan registrado cerca de los 400 Departamentos.

En el mismo sentido, vecinos del barrio se preguntaron si se realizaron rastrillajes en los escombros de los departamentos incendiados en junio de 2023, al considerar que Mileca podría encontrarse allí, aunque no hubo respuesta oficial. Este diario pudo saber que, con la ayuda de la luz solar y previa autorización judicial, podría ingresarse y requisar el área.

Por otro lado, el costado solidario de Río Gallegos volvió a manifestarse: durante las últimas horas y de manera espontánea, comenzó a difundirse el flyer con el rostro y los datos de Mileca para colocarlo en locales comerciales, paradas de taxis y paredes de la ciudad. Lo cierto es que, a casi una semana de la desaparición de Mileca, hay más incertidumbres que certezas.