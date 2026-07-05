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El caso por el asesinato del comerciante Vicente Maillo, uno de los crímenes más impactantes de la historia judicial reciente de Santa Cruz, volvió a sumar definiciones que marcan el presente de sus principales protagonistas.

Fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral indicaron que la mujer obtuvo en las últimas semanas el beneficio de la prisión domiciliaria debido al grave estado de salud que atraviesa. De esta manera, la principal condenada como autora intelectual del homicidio permanece actualmente alojada en una vivienda particular, donde continúa cumpliendo la pena impuesta por la Justicia.

La medida representa una de las novedades más importantes dentro del expediente, ya que modifica las condiciones de detención de quien fue considerada una pieza central en la planificación del crimen ocurrido en noviembre de 2017.

La última aparición pública de Reina, en el juicio, junto a Carlos Telleldín. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo con la información judicial, Susana Reina recibió el beneficio luego de acreditarse un delicado cuadro de salud que requiere un tratamiento incompatible con el alojamiento en una unidad penitenciaria.

Según pudo saber La Opinión Austral, la mujer atraviesa una grave enfermedad y actualmente permanece bajo arresto domiciliario en la vivienda de una mujer identificada por las iniciales M.G., quien años atrás también fue condenada en una causa por homicidio.

La concesión del beneficio no modifica la condena que pesa sobre Susana Reina, sino únicamente el lugar donde continúa cumpliéndola, bajo las condiciones establecidas por la Justicia.

La tapa tras la condena en marzo del 2021.

Mientras tanto, la situación de los demás condenados permanece sin cambios. Cristian Etchebarne, autor material del homicidio, continúa alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 2, mientras que José Maximiliano y Luis Gabriel permanecen detenidos en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 15.

El panorama penal quedó definitivamente consolidado en noviembre de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de José Maximiliano y Luis Gabriel Reina.

La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el planteo aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Con ese fallo quedó firme la sentencia dictada por la Justicia santacruceña y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, agotándose todas las instancias ordinarias y extraordinarias de revisión.

Luis, Susana y José Reina, condenados.

Desde entonces, la condena a prisión perpetua para los hijastros de Vicente Maillo quedó definitivamente consolidada. En paralelo al expediente penal, la Justicia Civil puso fin a otra extensa disputa judicial que se prolongó durante nueve años. La resolución ordenó que los hermanos Reina dejen de portar el apellido Maillo y recuperen su filiación original, al concluir que nunca existió un vínculo biológico con la familia del comerciante asesinado.

El fallo sostiene que el estado de familia debe asentarse sobre la verdad biológica y que mantener esa identidad registral junto a personas condenadas por el homicidio constituye una afectación a la dignidad familiar.

Natacha Schupbach, familiar Vicente, expresó: “Después de nueve años de espera llegó el fallo que más anhelamos. Recuperar nuestra dignidad y saber que nunca más el Clan Reina podrá seguir enlodando un apellido que jamás merecieron portar”